Уголовное дело возбудили после стрельбы в полицейских в Карачаевске

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По факту нападения на сотрудников полиции возбудили уголовное дело. По данным следственных органов, 22 апреля неизвестный напал на наряд полиции МО МВД России «Карачаевский».

Злоумышленник выстрелил в полицейских, после чего похитил их табельное оружие и патроны. В рамках уголовного дела проводят следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия.

В середине апреля правоохранители в Ленинградской области задержали мужчину , который стрелял в полицейского из ружья. В результате происшествия никто не пострадал.