Уголовное дело возбудили после смерти семилетнего мальчика во Владивостоке
Следователи возбудили уголовное дело по факту смерти семилетнего мальчика, который получил черепно-мозговую травму возле дома на улице Союзной во Владивостоке. Об этом информировала пресс-служба следственного управления СК по Приморскому краю.
Уголовное дело возбудили о причинении смерти по неосторожности (часть 1 статьи 109 УК РФ). Максимальная санкция - лишение свободы на два года.
Следователи осмотрели место происшествия и допрашивают родителей мальчика. Кроме того, СК уже назначил судебно-медицинскую экспертизу.
«По предварительным данным, ребенок совершил падение и получил черепно-мозговую травму», - говорится в сообщении.
Смерть наступила в медицинском учреждении.
В прокуратуре Приморского края ранее отмечали, что, со слов родителей мальчика, он травмировался, уронив на себя металлический мангал.
По предварительным данным, семья ребенка - иностранные граждане, которые арендовали дом во Владивостоке.