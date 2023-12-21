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Согласно данным следствия, вечером 20 декабря в направлявшемся по маршруту Тюмень - Адлер поезде девочке, возвращавшейся из лагеря вместе с другими детьми, стало плохо. Под Пензой к составу подоспела бригада скорой помощи. Медики констатировали смерть ребенка.

«Для установления точной причины смерти назначена и проводится судебно-медицинская экспертиза», - уточнили в ведомстве.

В ночь на 21 декабря состав прибыл на станцию в город Балашов Саратовской области. Медики осмотрели детей и сняли их поезда. Ребят доставили в местную инфекционную больницу, уточнил глава Саратовской области Роман Бусаргин.

По данным Telegram-канал «112» , всего из поезда высадили 125 школьников, из них 30 отправили в медицинское учреждение. Дети жаловались на высокую температуру.

Как уточнили в Роспотребнадзоре, о первом заболевшем школьнике в поезде Тюмень - Адлер стало известно в среду, 20 декабря.

Уголовное дело возбудили по факту смерти 12-летней девочки в поезде Тюмень - Адлер. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России по Пензенской области.