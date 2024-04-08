08 апреля 2024, 10:39

Уголовное дело возбудили после смертельного ДТП с автобусом под Самарой

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Следователи возбудили уголовное дело после смертельной аварии с автобусом в Самарской области. Об этом сообщили в Telegram-канале регионального следственного управления СК России.

ДТП случилось на трассе Урал - Муханово в ночь на 8 апреля. Автобус, следовавший из Чимкента в Нижний Новгород, опрокинулся, из-за чего погибли два человека.

После аварии сотрудники следственного отдела по городу Кинелю организовали доследственную проверку. Правоохранители выехали на место ДТП, чтобы осмотреть его и выяснить причины происшествия. По итогам проверки в СК возбудили дело по уголовной статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

В Минздраве Самарской области сообщили, что, по последним данным, в аварии с автобусом пострадали 26 человек. Четырем из них оказали помощь амбулаторно, еще 22 человека госпитализировали.

ДТП Автобусы Следственный комитет России
08 апреля 2024, 11:23
Жителей Оренбурга предупредили о беспрецедентном наводнении
РИА «Новости»
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Оренбург давно не видел такого сильного наводнения. Об этом заявил мэр города Сергей Саламин. Его слова передал телеканал «Россия-24».

«Такой большой воды Оренбург не видел уже давно. Самые высокие отметки - это был 1942 год, это 946 сантиметров», - пояснил градоначальник.

По его мнению, нынешнее наводнение стало беспрецедентным. Вода по-прежнему прибывает, спасатели эвакуировали 736 жителей Оренбурга.

Саламин призван горожан своевременно реагировать на угрозу и не думать, что получится переждать наводнение.

В понедельник, 8 марта, мэрия Оренбурга сообщила об увеличении уровня воды в реке Урал до отметки 872 сантиметра. При этом опасной называют отметку в 930 сантиметров.

Наводнения Наводнение в Оренбургской области
08 апреля 2024, 11:15
Спасатели начали эвакуировать жителей Новотроицка
РИА «Новости»
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Экстренные службы приступили к эвакуации жителей улицы Севастопольской в городе Новотроицк в связи с переливом воды через дамбу и вероятным подтоплением. Об этом в Telegram-канале сообщил глава Оренбургской области Денис Паслер.

«С утра в Новотроицке, где зафиксировали перелив через дамбу, началась работы по ее отсыпке. Дамбу строили в 1957 году, она защищает район от воды из озера Сазанье в период паводков. Власти начали эвакуацию жителей с улицы Севастопольской, подготовили пункты временного размещения», - написал он.

Паслер отметил, что уровень воды в озере держится на уровне 8,5 метров. На место прибыли специальные службы и спецтехника, ситуация находится под контролем.

Ранее глава региона поручил освободить хозяев попавших в зону затопления домов от уплаты коммунальных платежей. Кроме того, пострадавшим предоставят кредитные каникулы.

Спасатели Паводки Эвакуации
08 апреля 2024, 11:12
Две фуры попали в ДТП рядом с Киевским шоссе
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Утром в понедельник на эстакаде над Киевским шоссе произошла авария, столкнулись две грузовые машины. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах

ЧП произошло на 40-м километре шоссе, один из автомобилей оказался заблокированным. На место прибыли экстренные службы и приступили к деблокации. Информация о пострадавших не поступала.

Пресс-служба столичного департамента транспорта об ограничениях на участке в связи с ДТП не сообщала.

ДТП Машины
08 апреля 2024, 10:57
Упавший с высотки фрагмент штукатурки рассек голову екатеринбурженке
РИА «Новости»
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Жительница Екатеринбурга попала в больницу после того, как ей на голову упал фрагмент штукатурки. Об этом сообщил портал E1.RU.

По словам пострадавшей, это произошло 7 апреля рядом с 26-этажным домом в переулке Сызранском, 17. Женщина шла выбрасывать мусор в тот момент, когда с фасада дома ей на голову упал фрагмент штукатурки. В итоге ей рассекло голову. Она призналась, что кровь «полилась как из ведра».

Очевидец происшествия отвез пострадавшую в больницу. Женщине диагностировали ушиб теменной области головы. В диспетчерской управляющей компании заявили, что уведомили ответственных об инциденте. В УК признали проблему с фасадом высотки.

Ранее в Саратове пострадал подросток, которому на голову упал обломок кирпича.

Больницы Екатеринбург

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