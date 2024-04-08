Уголовное дело возбудили после смертельного ДТП с автобусом под Самарой

ДТП случилось на трассе Урал - Муханово в ночь на 8 апреля. Автобус, следовавший из Чимкента в Нижний Новгород, опрокинулся, из-за чего погибли два человека.

После аварии сотрудники следственного отдела по городу Кинелю организовали доследственную проверку. Правоохранители выехали на место ДТП, чтобы осмотреть его и выяснить причины происшествия. По итогам проверки в СК возбудили дело по уголовной статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

В Минздраве Самарской области сообщили, что, по последним данным, в аварии с автобусом пострадали 26 человек. Четырем из них оказали помощь амбулаторно, еще 22 человека госпитализировали.