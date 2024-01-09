Уголовное дело возбудили после схода поездов в Забайкалье

Авария произошла вечером 8 января по московскому времени на 6604-м километре четвертого пикета перегона Алеур - Укурей. По данным следствия, с путей сошли вагоны грузового поезда, никто не пострадал. Началась проверка. Уголовное дело возбудили по статье 263 УК России «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта».

Пресс-служба РЖД заявила, что из-за нарушения габарита соседнего пути сошли с рельс 27 вагонов. Со станций Шилка и Зилово к месту аварии направили восстановительные поезда, для координации работ создали оперштаб. Произошедшее сказалось на графике движения пассажирских поездов.