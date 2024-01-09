09 января 2024, 06:12

Уголовное дело возбудили после схода поездов в Забайкалье

Пресс-служба Следственного комитета
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В Забайкальском крае сошли в рельс вагоны грузового поезда, никто не пострадал. Возбудили уголовное дело по факту нарушения правил безопасности, сообщило Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России в своем Telegram-канале.

Авария произошла вечером 8 января по московскому времени на 6604-м километре четвертого пикета перегона Алеур - Укурей. По данным следствия, с путей сошли вагоны грузового поезда, никто не пострадал. Началась проверка. Уголовное дело возбудили по статье 263 УК России «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта».

Пресс-служба РЖД заявила, что из-за нарушения габарита соседнего пути сошли с рельс 27 вагонов. Со станций Шилка и Зилово к месту аварии направили восстановительные поезда, для координации работ создали оперштаб. Произошедшее сказалось на графике движения пассажирских поездов.

РЖД Уголовное дело Поезда Следственный комитет России
09 января 2024, 06:27
Очевидец рассказал о последствиях пожара в районе автовокзала в Мытищах
Телеканал «360»
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Ночью 9 января в Мытищах произошел пожар. Горело административное здание на Университетской улице. Очевидец сообщил «360», что пострадали аптека, магазин и парикмахерская.

«Там выгорела парикмахерская, аптека, магазин одежды. Ветеринарка не пострадала почти. Фотостудия моего отца, на удивление, целая», - сказал он.

Административное здание находится в районе автовокзала на Университетской улице, 13/3. Экстренные службы вызвали в 01:19, и спустя 40 минут пожарные начали тушение. На фото с места возгорания видно, что открытый огонь перекинулся на кровлю, в воздух поднялся густой дым.

В Забайкалье почти 30 вагонов сошли с рельсов. Никто не пострадал. РЖД сообщила, что габарит соседнего пути получил повреждения и задержали некоторые пассажирские поезда. Следком возбудил уголовное дело.

Пожары Мытищи
09 января 2024, 02:01
Поэта Льва Рубинштейна сбила машина в Москве
РИА «Новости»
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Поэта льва Рубинштейна в Москве сбила машина, его госпитализировали в НИИ скорой помощи имени Склифосовского. Об этом в соцсети сообщили знакомые Рубинштейна — поэт и журналист Игорь Иртеньев и дочь астрофизика Кронида Любарского Вероника.

«Сейчас он в Склифе в тяжелом состоянии, операцию сделали», - написал Иртеньев.

Информацию подтвердила Вероника Любарская.

«Льва Рубинштейна сбила машина. Он в Склифе, переломы и черепно-мозговая травма», - написала она.

Официальной информации о происшествии и состоянии здоровья Льва Рубинштейна пока нет.

Рубинштейну исполнилось 76 лет. Свой творческий путь поэт начал в 1960-х годах, с тех пор стал считаться основоположником московского концептуализма. Его отличали стихи на карточках.

Ранее финалистка конкурса «Мисс Россия-2016», чемпионка Европы по спортивным танцам Яна Добровольская попала в ДТП на пешеходном переходе в Тюмени. Из-за скользкой дороги машина «поплыла» и ударила другой автомобиль, в котором находилась беременная женщина.

ДТП Дороги Машины Москва
09 января 2024, 01:30
Полицейские поймали подозреваемых в поджоге двери в квартиру Татаренкова
РИА «Новости»
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Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемых в поджоге двери в квартиру ведущего радио Sputnik и одного из авторов программы «Изолента» Трофима Татаренкова в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила в Telegram-канале официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Сотрудниками полиции в кратчайшие сроки задержаны подозреваемые в поджоге двери квартиры журналиста в Санкт-Петербурге», - заявила она.

Ранее Татаренков рассказал о поджоге двери в его квартиру в Санкт-Петербурге. По его словам, с жилищем ничего не случилось, потому что дверь бронированная. При этом поджигатели рассчитывали устроить большой пожар. Они заблокировали магнитный замок наклейками, обложили дверь шинами и бросили бутылку с зажигательной смесью. Огонь заметила соседка и вызвала МЧС.

Зампред международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров не исключил «украинский след» в произошедшем. Он отметил, что спецслужбы Украины часто используют свою агентуру. Он призвал подобные поступки немедленно пресекать.

Санкт-Петербург Поджоги Полиция
09 января 2024, 01:17
Двое туристов погибли из-за схода лавины в Мурманской области
Freepik
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Двое петербуржцев погибли после схода лавины рядом с ущельем Рамзая в Хибинских горах в Мурманской области. Об этом в Telegram-канале сообщило СУ СК РФ по региону.

Правоохранители отметили, что по факту случившегося начали процессуальную проверку. Следователи выехали на место происшествия для осмотра и назначили судебно-медицинские экспертизы.

«Личности погибших установлены - это жители города Санкт-Петербурга 1975 и 1969 годов рождения», - сказано в сообщении.

Как рассказал гид по путешествиям в Хибины Илья Балымов в беседе с сайтом kp.ru , в это ущелье часто приезжают на снегоходах. Там не очень большая лавинная опасность, однако погибшие люди могли не учесть метель - скорость ветра достигала 25 метров в секунду. По словам специалиста, это первый смертельный случай в районе на его памяти.

Ранее снежный пласт едва не свалился на маму с коляской в Воронеже. В Сети появились кадры с места ЧП. На них видно, как жительница города шла с коляской около дома. Когда она поравнялась с углом, нависший с крыши снег упал. По ее словам, эту территорию ничем не огородили.

Санкт-Петербург Путешествия СК РФ

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