Уголовное дело возбудили после подрыва автомобиля в Москве

«Следователи устанавливают обстоятельства инцидента, произошедшего на севере Москвы», - заявили представители Следкома.

Машина взорвалась на Синявинской улице рано утром 24 июля. В результате пострадали два человека. Следователи, криминалисты и оперативники начали осмотр места происшествия. В ближайшее время специалисты назначат ряд экспертиз.

По данным источника 360.ru, мужчине, который находился в иномарке, оторвало стопы. Его доставили в Боткинскую больницу. Очевидцы рассказали, что взрывная волна дошла до 25-го этажа. Все службы прибыли на место ЧП в течение 10 минут после случившегося.

Пострадавший при взрыве авто мужчина оказался военнослужащим, сообщили «Известия».