24 июля 2024, 09:47

Уголовное дело возбудили после подрыва автомобиля в Москве

Телеканал «360»
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В Москве возбудили уголовное дело после подрыва машины марки Toyota Land Cruiser Prado. Об этом сообщили в пресс-службе столичного СК.

«Следователи устанавливают обстоятельства инцидента, произошедшего на севере Москвы», - заявили представители Следкома.

Машина взорвалась на Синявинской улице рано утром 24 июля. В результате пострадали два человека. Следователи, криминалисты и оперативники начали осмотр места происшествия. В ближайшее время специалисты назначат ряд экспертиз.

По данным источника 360.ru, мужчине, который находился в иномарке, оторвало стопы. Его доставили в Боткинскую больницу. Очевидцы рассказали, что взрывная волна дошла до 25-го этажа. Все службы прибыли на место ЧП в течение 10 минут после случившегося.

Пострадавший при взрыве авто мужчина оказался военнослужащим, сообщили «Известия».

Уголовное дело Взрывы Машины Москва
24 июля 2024, 09:45
Стали известны подробности взрыва иномарки на севере Москвы
Телеканал «360»
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Внедорожник подорвали в жилом дворе на севере Москвы. Как сообщил Telegram-канал «112», взрывчатку заложили под водительское сиденье авто.

Внедорожник подорвали в жилом дворе на севере Москвы. Как сообщил Telegram-канал «112» , взрывчатку заложили под водительское сиденье авто.

«Предварительно, тротиловый эквивалент взрывного устройства составляет порядка 500 граммов», - уточнили авторы публикации.

В машине находились мужчина и женщина. В результате взрыва водителю оторвало стопы , его спутница не пострадала. По данным «112», за рулем был 49-летний военнослужащий.

Полицейские начали проверку. Правоохранители установят обстоятельства произошедшего и причастных к преступлению. В МВД подтвердили, что в автомобиле сдетонировал неустановленный предмет.

Ранее 360.ru показал видео с места происшествия. Местные жители рассказывали, что слышали взрыв, звук бьющихся стекол и ощущали запах гари. Ударная волна дошла до 25 этажа близрасположенного дома.

Взрывы Иномарки Москва
24 июля 2024, 09:33
Полиция задержала второго аниматора дагестанского квест-парка, где сгорели две девушки
Пресс-служба Следственного комитета
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Правоохранители задержали еще одного аниматора, который работал в сгоревшем квест-парке в Махачкале. Во время пожара в развлекательном заведении заживо сгорели две девушки. Об этом сообщила пресс-служба СК по Дагестану.

Мужчину задержали по делу об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Задержанного допросили, в ближайшее время суд рассмотрит вопрос о его заключении под стражу.

Ранее полиция задержала 18-летнего работника квест-рума , которого подозревают в непреднамеренном поджоге здания. По версии следствия, молодой человек во время игры поджог перчатку и бросил ее рядом с заправленными бензопилами.

Пожар в развлекательном заведении «Дом ужасов» разгорелся в ночь на 22 июля. Один человек получил ожоги, две девушки 19 и 25 лет сгорели заживо. Одну из них организаторы во время квеста приковали цепью к стулу, поэтому у нее практически не было шансов выбраться из горящего здания.

Дагестан Пожары Полиция Следственный комитет России
24 июля 2024, 08:52
Полиция озвучила предварительную версию взрыва иномарки на севере Москвы
Телеканал «360»
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В припаркованном на севере Москвы автомобиле сдетонировал неустановленный предмет. Полиция начала расследование, сообщила представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале.

«Предварительно установлено, что 24 июля на одной из парковок на севере столицы произошла детонация неустановленного предмета, который был установлен в автомобиле», - заявила она.

Двоих пострадавших увезли в больницу. Волк сообщила, что полицейские начали проводить комплекс оперативно-розыскных мероприятий. По ее словам, они установят обстоятельства произошедшего и причастных к преступлению.

Взрыв произошел на Синявинской улице в Toyota Land Cruiser Prado. Повреждение получили еще две машины. Пострадавшего мужчину госпитализировали с травматической ампутацией стоп. 360.ru показал видео с места происшествия.

Уголовное дело Убийства Терроризм МВД РФ Взрывы Машины Москва
24 июля 2024, 07:30
Мужчине оторвало стопы из-за взрыва машины в Москве
Телеканал «360»
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Автомобиль взорвался во дворе дома на Синявинской улице в Москве. Один человек пострадал, сообщил источник 360.ru.

В машине находились мужчина и женщина, последняя не получила травм. Мужчине в результате взрыва оторвало стопы. Его осмотрели врачи скорой помощи, после чего госпитализировали в Боткинскую больницу.

Взрыв произошел в Toyota Land Cruiser Prado. Повреждения получили два находившихся рядом автомобиля: Honda CR-V и Lada Granta. На место прибыли сотрудники полиции. Специалисты выясняют причины случившегося.

Очевидица рассказала 360.ru, что проснулась от громкого взрыва под окном.

«Услышала только взрыв и вместе с ним звук разбивающихся стекол и запах гари. Подумала, что дом взорвался, выглянула в окно и увидела взорванную машину», - поделилась девушка.

Еще одна свидетельница случившегося отметила, что ударная волна дошла до 25 этажа. Скорая прибыла через 10 минут. По словам другой очевидицы, взрыв был очень громкий.

«Выглянула в окно, оказывается, взорвалась машина. Пострадавших не было видно. Минут через 10 снова выглянула, на земле лежал под пледом мужчина/парень. Его увезли на скорой. Минут через 10 приехали все службы, пожарные чуть раньше», - заявила она.

Накануне в Строгине на проезжей части загорелась машина. Очевидица заметила охваченное огнем авто, когда ехала по трассе. ДТП со спецтехникой произошло перед тоннелем.

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