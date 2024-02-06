Уголовное дело возбудили после отравления угарным газом женщины с ребенком в Подмосковье

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Женщина и ребенок отравились 5 февраля, пострадавших доставили в больницу. Сейчас 34-летняя мать и ее семилетняя дочь находятся в реанимации.

«Следователями и криминалистами проведен осмотр квартиры, допрошены свидетели, проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего», - уточнили в Следкоме.

Ранее четверо детей и один взрослый отравились угарным газом в Малгобеке. Причиной стала неисправности вытяжной системы газовой водонагревательной колонки. Еще одна семья отравилась угарным газом в Дзержинске.