Уголовное дело возбудили после отравления угарным газом женщины с ребенком в Подмосковье
Мать и ее семилетняя дочь отравились угарным газом в квартире на улице 8 Марта в Электростали. В пресс-службе ГСУ СК России по Московской области сообщили, что после происшествия возбудили уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».
Женщина и ребенок отравились 5 февраля, пострадавших доставили в больницу. Сейчас 34-летняя мать и ее семилетняя дочь находятся в реанимации.
«Следователями и криминалистами проведен осмотр квартиры, допрошены свидетели, проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего», - уточнили в Следкоме.
Ранее четверо детей и один взрослый отравились угарным газом в Малгобеке. Причиной стала неисправности вытяжной системы газовой водонагревательной колонки. Еще одна семья отравилась угарным газом в Дзержинске.