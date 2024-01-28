Уголовное дело возбудили после обрушение стены дома в Ростове-на-Дону

Фигурантом пока никто не стал. Уголовное дело возбудили по статье «Халатность». По данным следствия, обрушение стены 27 января продолжилось на следующий день и привело к обвалу несущей конструкции. В результате обрушились все стены одного из подъездов с первого по пятый этажи.

«Все жители дома были своевременно эвакуированы с последующим их размещением в пункте временного пребывания. <…> В настоящее время следователи проводят дополнительный осмотр места происшествия», - рассказали в СК.

Ранее сообщалось, что за несколько часов до ЧП жители услышали грохот и скрежет. На место прибыли полиция и экстренные службы. Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что в результате происшествия никто не пострадал.

Он добавил, что в доме обрушился один из подъездов. Оказалось, что дом признали аварийным еще четыре года назад. Жильцам предлагали переселиться, но они отказались.