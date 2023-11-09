Уголовное дело возбудили после обнаружения младенца в мусоропроводе в Москве

По предварительной информации, жительница Москвы родила в квартире жилого дома на Вешняковской улице ребенка и выбросила новорожденного в мусороприемник.

Мальчик выжил. Сейчас медсотрудники отказывают ему необходимую квалифицированную помощь. О состоянии здоровья ребенка пока ничего не известно.

По данным ведомства, обнаружить мальчика помогли соседи. Они заметили следы крови на лестничной площадке и обратились в полицию. Когда правоохранители прибыли на место происшествия, мать ребенка находилась в квартире.

Перовская межрайонная прокуратура взяла под контроль установление всех обстоятельств произошедшего.

Ранее уголовное дело возбудили в Москве после попытки продать младенца. Предварительно установлено, что беременная женщина познакомилась с покупательницей в интернете и договорилась о ежемесячном вознаграждении за роды.