28 января 2024, 12:49

Уголовное дело возбудили после нападения на журналистку «Известий» в Химках

РИА «Новости»
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В Химках возбудили уголовное дело по факту воспрепятствования законной деятельности журналистов после нападения на корреспондента «Известий» Наталию Графчикову во время семинара VIP-коуча Инны Тлиашиновой. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Московской области.

Журналистка вместе с оператором 27 января приехала на семинар «Инна Ленд» в коттедж в деревне Юрлово. Сотрудники СМИ готовили репортаж о российской блогосфере.

«Когда они вошли в помещение, к ним подбежали лица из числа участников мероприятия, которые отобрали у них мобильный телефон и видеокамеру, после чего избили их, высказав требование покинуть территорию», - передали в СК.

Следователи и криминалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего. Ход и результаты расследования взяла под контроль Химкинская городская прокуратура, передали в пресс-службе ведомства.

Ранее правоохранители побывали на месте происшествия, однако в дом их не пустили. По одной из версий, организаторы вышвырнули журналистку за порог потому что боялись налоговой и не хотели привлекать к себе внимания. Корреспондент получила ушибы, есть подозрение на сотрясение мозга и закрытую черепно-мозговую травму. Как отмечала Графчикова конфликта если бы к съемочной группе отнеслись по-человечески, все обошлось бы без конфликта.

Уголовное дело Химки Россия Следственный комитет России
28 января 2024, 13:48
Две машины столкнулись в Лефортовском тоннеле в Москве
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В Москве на внешней стороне Лефортовского тоннеля 28 января произошло дорожно-транспортное происшествие. Там столкнулись две машины, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

На место аварии прибыли представители городских оперативных служб. О пострадавших пока информации не поступало. Все причины и обстоятельства аварии установят автоинспекторы.

В ведомстве уточнили, что в районе ДТП было затруднено движение. Сейчас его уже полностью удалось восстановить, так как проезжую часть освободили от последствий столкновения машин.

Массовая авария с фурой произошла в Москве на Ленинградском шоссе около 07:15. По данным источника «360», в результате столкновения загорелись четыре машины, одна из них - по всей площади. О пострадавших сведений нет.

ДТП Москва
28 января 2024, 13:45
Пенсионер из мести подорвал машину любовника жены в Краснодаре
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Пожилой мужчина решил отомстить подорвал машину любовника жены. Как сообщил Telegram-канал Shot, мужчина расстроился, что супруга ушла от него.

Новый избранник женщины утром 27 января сел за руль своей Lada Priora, отъехал недалеко от дома и услышал хлопок.

«Прибывшие на место ЧП полицейские установили, что к днищу машины кто-то прикрепил СВУ (самодельное взрывное устройство - прим. ред.)», - отметили авторы статьи.

Изготовителя взрывчатки вычислили быстро: им оказался 65-летний местный житель. Он сознался, что заложил устройство под кузов авто. Правоохранители возбудили дело по статье «Хулиганство». Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде, ему грозит лишение свободы.

Ранее в Приморье мужчина во дворе многоэтажки до смерти забил своего оппонента из-за ревности. Нападавшего задержали и возбудили уголовное дело. Местная прокуратура взяла на контроль ход и результаты его расследования.

Пожилой мужчина решил отомстить подорвал машину любовника жены. Как сообщил Telegram-канал Shot , мужчина расстроился, что супруга ушла от него.

Уголовное дело Краснодар Пенсионеры Мужчины Машины
28 января 2024, 13:37
«Крайне неустойчива». В Ростове-на-Дону допустили дальнейшее обрушение жилого дома
Пресс-служба МЧС
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В Ростове-на-Дону обвалилась часть жилого дома. Представитель городской администрации рассказал РИА «Новости», что разрушение может продолжиться из-за неустойчивости и нестабильности конструкции.

«Эта часть крайне неустойчива, нестабильна, то есть вполне возможно дальнейшее обрушение», - сказал собеседник агентства.

Пока оцепление вокруг дома снимать не будут. Специалисты начнут «расширять площадь безопасности».

Губернатор Ростовской области Василий Голубев в своем Telegram-канале заявил, что при ЧП никто не пострадал. По его словам, в доме обрушился один из подъездов. Как оказалось, пятиэтажку признали аварийной еще в 2020 году. Жильцам предлагали переселиться, но все отказались.

За несколько часов до происшествия жильцы дома услышали скрежет и грохот. Люди выбежали на улицу и увидели, что часть здания покосилась и обрушилась. Всего эвакуировали 95 человек. На место прибыли экстренные службы и представители власти.

В Ростове-на-Дону обвалилась часть жилого дома. Представитель городской администрации рассказал РИА «Новости» , что разрушение может продолжиться из-за неустойчивости и нестабильности конструкции.

Спасатели Обрушения
28 января 2024, 13:21
Подъемный кран и штаб МЧС. Тушение пожара в Театре сатиры попало на видео
Пресс-служба МЧС
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Пресс-служба МЧС России опубликовала видео тушения пожара в здании Театра сатиры в Москве. Судя по кадрам, на месте развернули работу штаба.

Кроме того, на видео попал подъем огнеборцев на крышу, где произошло возгорание, по подъемному механизму.

О том, что загорелся купол здания , стало известно 28 января около 11:00. Источник «360» сообщил, что пожар случился во время ремонта кровли - скорее всего, искра попала в утеплитель или обрешетник. Огонь быстро распространился на 250 квадратных метров. Внутрь здания огонь не проник. Тушение затруднили конструктивные особенности здания - вскрыть кровлю оказалось довольно сложно. Пришлось задействовать дополнительные силы и средства.

Из Театра сатиры эвакуировали 50 человек. На месте трудятся более 70 огнеборцев, применяя около 20 единиц техники. Данных о пострадавших не поступало.

Установление причин и обстоятельств возгорания контролирует столичная прокуратура.

Пожары МЧС РФ Театры

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