Уголовное дело возбудили после массового ДТП под Новгородом

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Предварительно установлено, что сегодня из-за плохой погоды на автодороге М-11 «Нева» в Новгородском районе столкнулись более 30 машин.

«В результате ДТП есть погибшие и пострадавшие», - отметили в СКР.

Правоохранители организовали проверку по признакам преступления, предусмотренного статьей 238 Уголовного кодекса РФ. Ответственность по ней наступает, в частности, при оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. На место происшествия направились следователи, которые выяснят обстоятельства аварии и оценят действия лиц, отвечающих за очистку снега на скоростной автомагистрали.

Участниками ДТП могло стать большее число водителей. По данным новгородского губернатора Андрея Никитина, машин было около 50.