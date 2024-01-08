08 января 2024, 19:57

Уголовное дело возбудили после массового ДТП под Новгородом

Пресс-служба Следственного комитета
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После массового ДТП на трассе М-11 в Новгородской области возбудили уголовное дело, сообщили в пресс-службе регионального СК. На место аварии выдвинулись сотрудники ведомства.

Предварительно установлено, что сегодня из-за плохой погоды на автодороге М-11 «Нева» в Новгородском районе столкнулись более 30 машин.

«В результате ДТП есть погибшие и пострадавшие», - отметили в СКР.

Правоохранители организовали проверку по признакам преступления, предусмотренного статьей 238 Уголовного кодекса РФ. Ответственность по ней наступает, в частности, при оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. На место происшествия направились следователи, которые выяснят обстоятельства аварии и оценят действия лиц, отвечающих за очистку снега на скоростной автомагистрали.

Участниками ДТП могло стать большее число водителей. По данным новгородского губернатора Андрея Никитина, машин было около 50.

ДТП Следственный комитет России
08 января 2024, 19:25
Дверь в квартиру ведущего радио Sputnik подожгли в Петербурге
Unsplash
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Дверь в квартиру ведущего радио Sputnik Трофима Татаренкова подожгли в Санкт-Петербурге. После случившегося журналист обратился с заявлением в полицию и сообщил об этом РИА «Новости».

«Вчера вечером произошла такая ситуация: обложили мою дверь в квартиру шинами, принесли еще досок, бросили бутылку с зажигательной смесью», - рассказал ведущий.

Квартира осталась в порядке благодаря бронированной двери. Однако расчет был на жертвы, считает Татаренков. Поджигатели надеялись, что в квартире кто-то есть, но там было пусто. При этом неизвестные заблокировали магнитный замок двери наклейками. Огонь заметила соседка, которая и вызвала МЧС.

«У этой истории украинский след», - заключил ведущий.

В Ярославле 18-летние молодые люди подожгли трансформаторную подстанцию. Правоохранители нашли в их телефонах переписку с украинским куратором , который обещал перевести злоумышленникам 100 тысяч рублей за выполненную «работу».

Санкт-Петербург Поджоги Журналистика
08 января 2024, 18:37
Труп мужчины нашли в квартире дома на западе Москвы
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В Западном округе Москвы на Боровском шоссе в квартире одного из жилых домов обнаружили 62-летнего мужчину без признаков жизни. На его теле зафиксировали следы насильственной смерти, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

️По данным ведомства, точную причину и время смерти установят эксперты по результатам судмедэкспертизы.

Солнцевская межрайонная прокуратура проконтролирует расследование всех обстоятельств случившегося.

На месте работают следователи и криминалисты. Их действия координирует заммежрайонного прокурора.

Недавно в Восточном округе Москвы убили 50-летнего мужчину. Его тело с ножевым ранением обнаружили в нежилом помещении на Щелковском шоссе. Полицейским удалось установить и задержать подозреваемых в убийстве - 48-летнего мужчину и 40-летнюю женщину. Вскоре их планируют арестовать.

Убийства Москва
08 января 2024, 18:28
Никто не пострадал в результате хлопка на железнодорожных путях в Нижнем Тагиле
Unsplash
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Хлопок произошел на железнодорожных путях в Нижнем Тагиле, сообщил РИА «Новости» представитель Уральской транспортной прокуратуры. В результате ЧП никто не пострадал.

В прокуратуре подчеркнули, что произошедшее нельзя назвать взрывом. Хлопок не привел к повреждениям железнодорожной инфраструктуры или сходу с пути вагонов.

Ранее антитеррористическая комиссия Свердловской области сообщила, что хлопок произошел в районе станции Сан-Донато, которая находится в черте Нижнего Тагила, в 16:30 местному времени (14:30 по московскому). По информации Telegram-каналов, взрывное устройство сработало на одной из цистерн , выехавшей с территории нефтебазы. Хлопок услышали охранники, сообщившие о нем оперативникам.

На место происшествия выехали экстренные службы, которые проводят проверочные мероприятия. Как сообщил источник РЕН ТВ , неподалеку от места хлопка удалось найти взрывное устройство.

РЖД допустили, что происшествие в Нижнем Тагиле может привести к задержке семи поездов из-за работы правоохранительных органов.

Взрывы Свердловская область Поезда
08 января 2024, 18:23
Москвич напал с ножом на охранника магазина из-за пакета с продуктами
РИА «Новости»
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В Юго-Восточном округе Москвы молодой человек в супермаркете попытался украсть пакет с продуктами. Однако ему помешал охранник, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

В ведомстве уточнили, что 28-летний мужчина, надев медицинскую маску, капюшон и кепку для маскировки, набрал пакет продуктов в магазине на улице Маршала Чуйкова и попытался вынести его за пределы кассового узла. Сотрудник охраны заметил злоумышленника и потребовал оплатить товар или вернуть его.

В ответ на это мужчина напал на секьюрити с кулаками, после стал размахивать ножом. Оставив похищенные продукты на месте, нападавший сбежал. Несмотря на конспирацию, полицейским удалось быстро установить личность подозреваемого и задержать его.

Мужчину на время следствия отправили в СИЗО. Ему грозит наказание по статье о разбое.

Накануне два злоумышленника украли у жителя Москвы полтора миллиона рублей на подземном паркинге рядом с домом. Преступление попало на камеры видеонаблюдения.

Драки Кражи Поножовщины Москва

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