13 июня 2024, 14:56

Уголовное дело возбудили после крушения вертолета в Свердловской области

Пресс-служба Следственного комитета
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По факту жесткой посадки вертолета Robinson R44 в лесу в Свердловской области возбудили уголовное дело. Об этом сообщила пресс-служба межрегионального следственного управления на транспорте.

Дело возбудили по признакам нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшего по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью.

Вертолет рухнул в пяти километрах от поселка Билимбай Первоуральского городского округа, неподалеку от базы отдыха «Светофор». По версии следствия, летчик нарушил правила, вертолет упал, в результате пострадали два человека: пилот 1985 года рождения и пассажирка 1983 года рождения.

В региональном Минздраве заявили, что состояние мужчины врачи оценивали как среднетяжелое, а женщины - крайне тяжелое. Прокуратура опубликовала кадры с места авиакатастрофы. На кадрах видно, что вертолет получил сильные повреждения, из-за падения в кабине выбило лобовое стекло.

Вертолеты Отдых Уголовное дело Правила Свердловская область
13 июня 2024, 14:57
Участок метро в Москве на Филевской линии закрыли из-за ливней
РИА «Новости»
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В Москве закрыли участок метро на Филевской линии во время «сверхинтенсивных осадков». Об этом информировала пресс-служба столичного департамента транспорта.

Движение приостановили между станциями «Багратионовская» и «Кунцевская». В ведомстве уточнили, что меру приняли «для обеспечения безопасности».

На столицу 13 июня вновь обрушились ливни и грозы. В ЖК «Дмитровский парк» дорогу затопило настолько, что по ней поплыл автобус. Людей оперативно эвакуировали, никто не пострадал. Движение по Клязьминской улице перекрыли, водители пока вынуждены выбирать пути объезда.

За предыдущие сутки в Московской области выпало до 45% месячной нормы осадков.

Метро Метро Москвы Москва
13 июня 2024, 14:13
Появились кадры предполагаемого ДТП с депутатом Госдумы Езубовым в Истре
Телеканал «360»
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Момент лобового столкновения двух иномарок в Истре попал на видео. В одной из машин, по данным СМИ, мог находиться депутат Госдумы Алексей Езубов. Кадры появились в распоряжении 360.ru.

Судя по видео, Mercedes-Benz вылетел на встречную полосу движения, где врезался в Range Rover. При этом на дороге не было активного движения.

Как сообщил Telegram-канал Baza , в Mercedes-Benz мог находиться депутат Госдумы Алексей Езубов. Его якобы госпитализировали с черепно-мозговой травмой и многочисленными ушибами. Водитель другой иномарки тоже угодил в больницу.

Помощник депутата Михаил Доронин рассказал Telegram-каналу Daily Storm , что информация о ДТП с участием Езубова недостоверна. Он задался вопросом, как чиновник мог оказаться в Истре.

«Я сегодня с ним разговаривал. Ни с какими травмами он не был. У него все нормально. Никуда не госпитализировали Езубова! Он дома», - подчеркнул Доронин.

Он предположил, что новость об аварии - фейк. А депутат, по его словам, занимается своими делами.

«Кто-то напридумывал. Хорошо, что не написали, что разорвало на куски», - добавил Доронин.

Сам Езубов в беседе с 360.ru рассказал, что не смотрел новости в Сети об аварии. Он уточнил, что находится в клинике, где его «слушают». Вероятно, речь идет о методе аускультации, который обычно делают с помощь стетоскопа или фонендоскопа.

Истра ДТП Видео Депутаты Иномарки Машины
13 июня 2024, 13:03
«Был судимый». Стрельбу у храма в Оптиной пустыни устроил экс-заключенный
Телеканал «360»
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Стрельбу у храма в Оптиной пустыни в Калужской области устроил бывший заключенный. Об этом 360.ru рассказала сестра мужчины Елена.

Женщина поделилась, что последний раз общалась с братом около двух месяцев назад. Тогда экс-заключенный находился на СВО.

«У него все в порядке было. Он еще сказал, придет в отпуск, шашлыки сделаем, посидим. <…> Говорит, осталось немного, а когда именно [отпуск], не говорил», - сказала Елена.

Она отметила, что ее брат уже имел судимость.

«Он был судимый, да, у него вроде судимость сняли. Потому что, когда он сидел, он тоже поехал на СВО. <…> Он там когда отбывал, и вот потом еще раз поехал, а потом по контракту уже поехал», - отметила сестра стрелка.

По ее словам, мужчина женат, но детей у него нет. Также есть мать - сейчас она живет с сестрой. Правоохранители сообщили Елене о задержании брата.

Мужчина открыл огонь у храма в Оптиной пустыни вечером 12 июня. Сообщалось, что одна женщина получила ранение в ногу.

Задержания Стрельба Мужчины
13 июня 2024, 11:39
Задержание сообщницы гендиректора ЧЭМК по делу о педофилии засняли камеры
Телеканал «360»
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В Челябинске по подозрению в педофилии задержали гендиректора Челябинского электрометаллургического комбината Павла Ходоровского, а затем и его сообщницу Дарью, которая могла предоставлять ему несовершеннолетних девочек. Видео, на котором силовики выводят женщину из многоэтажки, оказалось в распоряжении 360.ru.

На записи видно, как помощница обвиняемого в сопровождении трех сотрудников правоохранительных органов спускается в лифте на первый этаж дома, затем ее выводят из подъезда. Сопротивления силовикам задержанная не оказывала.

Женщина дала показания против Ходоровского. По одной из версий, спутница гендиректора поставляла ему подростков для интимных утех.

Павла Ходоровского заподозрили в преступлениях против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Ранее Центральный районный суд Челябинска по итогам закрытого заседания вынес постановление о его аресте на два месяца - до 10 августа. Предположительно, 72-летний мужчина за деньги вступал в связь с девочками 14-15 лет. Ранее в распоряжении 360.ru также появилось видео с арестованным директором Челябинского комбината.

В Челябинске по подозрению в педофилии задержали гендиректора Челябинского электрометаллургического комбината Павла Ходоровского, а затем и его сообщницу Дарью , которая могла предоставлять ему несовершеннолетних девочек. Видео, на котором силовики выводят женщину из многоэтажки, оказалось в распоряжении 360.ru.

Задержания Стрельба Мужчины

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