Уголовное дело возбудили после крупного ДТП с автобусом в Курске

Пластический хирург Андрей Комаров, сделавший операцию, в результате которой модель из Сочи Юлия Тарасевич лишилась возможности улыбаться и закрывать глаза, избежал наказания из-за истечения сроков давности. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

В конце 2020 года пострадавшая обратилась за помощью к пластическому хирургу для удаления комков Биша. Последствия операции оказались катастрофическими. Теперь девушка не может закрывать глаза и улыбаться. Чтобы лечь спать, ей приходиться заклеивать глаза. Она постоянно испытывает боль. В соцсетях девушка пишет, что не может улыбаться из-за удаленных хирургом мышц лица.

Пластического хирурга признали виновным в причинении тяжкого вреда здоровью. Ему вынесли приговор - три года лишения свободы, от которого впоследствии освободили из-за истечения срока давности. Комаров продолжает хирургическую практику. Вину он отрицает.

В попытке добиться справедливости Тарасевич требовала от клиники компенсацию в размере 35 миллионов рублей, но в итоге получила только пять миллионов.