Уголовное дело возбудили после гибели футболиста в Сочи

«По результатам проверки, а также в целях объективного и всестороннего установления обстоятельств произошедшего по поручению руководителя следственного управления Андрея Константиновича Маслова возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности», - сказано в сообщении.

К настоящему моменту следователи осмотрели место происшествия, изъяли записи с видеокамер, опросили очевидцев и знакомых погибшего. Судебно-медицинская экспертиза показала, что смерть Лесина наступила в результате утопления. А на берег мужчину, по данным следствия, вытащили очевидцы.

Ранее отец футболиста Лесин-старший рассказал, что у Алексея не было проблем со здоровьем. Он также отметил, что у сына должен был быть с собой рюкзак с вещами и документами , который так и не нашли.