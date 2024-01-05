Уголовное дело возбудили после гибели двух детей при пожаре в СНТ Подмосковья

По предварительным данным, причиной пожара 4 января стало неосторожное обращение с огнеопасными предметами. Дело возбудили по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам.

Следователи и криминалисты осмотрели место происшествия, назначили пожарно-техническую и судебно-медицинскую экспертизы.

Ход расследования взяла под контроль Ногинская городская прокуратура. Окончательные выводы о причинах пожара сделают по итогам экспертного исследования, подчеркнули в пресс-службе надзорного ведомства Подмосковья.

По информации МЧС региона, с детьми перед пожаром оставался дедушка одной из девочек. Ночью он обнаружил, что отопительный прибор садового дома неисправен, и своими силами попытался его отремонтировать. В ходе работ произошла вспышка газовоздушной смеси, после началось возгорание.