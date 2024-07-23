23 июля 2024, 17:27

Уголовное дело возбудили после гибели байкерши МотоТани в ДТП в Турции

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Уголовное дело возбудили после гибели мотоциклистки и блогера Татьяны Озолиной, более известной как МотоТаня, в ДТП в Турции. Генеральное консульство России в Анталье окажет содействие в репатриации тела, сообщили РИА «Новости» в дипмиссии.

Россиянка разбилась на трассе Милас - Секе в провинции Мугла вечером 22 июля .

«По предварительным данным, в результате столкновения с другим мотоциклом она получила травмы, несовместимые с жизнью», - передали в дипмиссии.

Байкерша путешествовала по Турции и подробно освещала поездки в соцсетях. Девушка мечтала покорить эту страну на мотоцикле.

МотоТаня была широко известна не только в России, но и в мире. Татьяна снималась в клипах популярных исполнителей, напомнили «Известия». В 2020 году девушку признали самой популярной байкершей по числу подписчиков.

По одной из версий, 38-летняя мотоциклистка не справилась с управлением и врезалась в байк другого блогера, с которым отправилась в путешествие по Турции. По другой - она влетела в грузовик. Озолина скончалась на месте, ее попутчика доставили в больницу.

«Мы потеряли нашу любимую, подругу, сестру, мать и дочь. Авария произошла на трассе вблизи города Милас по вине второго участника движения, турецкого мото-блогера», - написали близкие Татьяны на ее странице в соцсети «ВКонтакте».

Ранее в распоряжении 360.ru появились кадры с места гибели МотоТани. На мотоцикле местного байкера «разбита морда», у BMW Озолиной смят подрамник и задняя часть.

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23 июля 2024, 16:06
Певца Шарлота внесли в список террористов и экстремистов
РИА «Новости»
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Росфинмониторинг внес певца Эдуарда Шарлота*, против которого возбудили дела о реабилитации нацизма и оскорблении чувств верующих, в перечень террористов и экстремистов. Об этом написали в электронной базе ведомства.

«Шарлот Эдуард Валерьевич*, 07.02.1998 г. р., город Самара», - следует из списка.

В конце июня певец, находясь в следственном изоляторе, анонсировал гастрольный тур , чем вызвал много вопросов.

Отец Шарлота* заявил , что не понимает, откуда взялось расписание гастролей, и что он навещал сына в СИЗО за несколько дней до этого.

Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, Росфинмониторинг сформировал в 2015 году, сейчас в нем более 15 тысяч позиций.

* Внесен в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга

Певец Шарлот
23 июля 2024, 15:31
Два человека пострадали в ДТП с КамАЗом и микроавтобусом в Москве
Телеканал «360»
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Микроавтобус Mercedes-Benz влетел в КамАЗ на Рублевском шоссе в Москве. Подробности сообщил источник 360.ru.

Водитель микроавтобуса оказался заблокирован, он находится в тяжелом состоянии. Произошел разлив топлива на трех «квадратных» метрах. Из-за аварии две полосы движения в сторону МКАД перекрыли.

Причина, по которой автомобилист врезался в уборочную технику, пока неизвестна. Позже источник уточнил, что число пострадавших в аварии увеличилось до двух. Детей в автомобилях не было.

Ранее авария с пострадавшими произошла на севере Москвы. Столкнулись такси и легковушка. В результате ДТП госпитализировали водителя иномарки, таксисту тоже понадобилась помощь медиков, но после осмотра его отпустили домой.

ДТП Москва
23 июля 2024, 15:16
Выкинули вещи соседей. Молодая пара устроила дебош с музыкой на козырьке дома в Петербурге
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В соцсетях распространилось видео с молодой парой, которая рано утром под музыку выбрасывала вещи с крыши петербуржского ЖК. Один из соседей рассказал 360.ru о нарушителях спокойствия.

Собеседник уточнил, что молодые люди выбрасывали с козырька соседские вещи, которые они якобы украли, а также снимали процесс на видео.

«Это вещи хозяев из четвертой квартиры, но их нет дома, как я понял. На дачу [уехали] или куда-то. Это детские вещи: кресло, самокаты, игрушки», - отметил мужчина.

Он объяснил, что в доме есть большой козырек, доступ к которому имеют только у те, кто живет на этом этаже.

«Жильцы этого этажа через свои окна могут вылезти на этот козырек. Ну и некоторые просто хранят там свои вещи», - добавил собеседник 360.ru.

Он подчеркнул, что пара часто ведет себя странно.

«Они там видео снимали, какая-то музыка там играла. Они, бывает, по ночам выходят, где-то час шляются», - отметил он.

Мужчина также рассказал, что молодые люди редко находятся в «адекватном состоянии».

«Видел, когда они в „адеквате“ были. Так они обычно под чем-то: алкоголем или наркотиками. Просто мимо проходили быстро, и все», - заключил он.

Ранее мужчина после пьяной драки стал громить машины во дворе дома в Дзержинском. Дебошира прогнали разгневанные жильцы многоэтажки.

Санкт-Петербург Музыка
23 июля 2024, 13:47
Очевидцы нашли на берегу Амура тело утонувшей девочки
Пресс-служба МЧС
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Очевидцы нашли на берегу Амура возле села Гродеково тело девочки. Об этом сообщила пресс-служба главного управления МЧС по Амурской области.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Тело ребенка доставили в морг для экспертизы и опознания.

По данным « Вестей - Амурская область », это могла быть девочка, которая в воскресенье отдыхала с отцом и двоюродным братом на реке Зея и вместе с ними пропала без вести. Тело мальчика нашли тем же вечером. Поиски мужчины продолжаются.

Главное управление МЧС по Амурской области также опубликовало инструкции, как вести себя на водоемах и что делать, если на ваших глазах тонет человек.

Пресс-служба МЧС сообщила , что за прошедшие сутки в российских водоемах утонули 16 человек, в том числе три ребенка.

МЧС РФ Реки

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