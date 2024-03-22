Уголовное дело возбудили по факту теракта в Crocus City Hall
По факту теракта в Crocus City Hall возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.
«По факту происшествия в концертном зале Crocus City Hall Главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело», - указали в ведомстве.
Дело возбудили по статье о террористическом акте. На место ЧП отправилась следственно-оперативная группа центрального аппарата СК России.
Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова также назвала происшедшее терактом. Она выразила соболезнования родным и близким пострадавших во время ЧП.
Вечером 22 марта неизвестные ворвались в Crocus City Hall и устроили стрельбу. Известно минимум о 10 погибших и около 50 раненых. В здании произошло возгорание , частично обрушилась кровля. К месту ЧП прибыли пожарные и более 50 бригад скорой помощи. Также туда отправились губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и прокурор региона Сергей Забатурин.