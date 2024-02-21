Уголовное дело возбудили по факту гибели трех человек в пожаре в Луховицах
После смертельного пожара в деревне Городище городского округа Луховицы возбудили уголовное дело. В результате ЧП погибли три человека, включая двоих детей, сообщили в Telegram-канале регионального следственного управления СК России.
Пожар случился утром 21 февраля. После ликвидации возгорания пожарные обнаружили тела женщины и двух несовершеннолетних. Ими оказались 13-летний сын погибшей и ее пятилетний внук.
Экспертиза установила, что очаг возгорания находился на кухне, пристроенной к дому. По предварительной версии, пожар случился из-за неисправной электропроводки. Криминалисты завершили осмотры и назначили пожарно-технические и медицинские экспертизы. Следователи продолжают опрашивать соседей и родственников, сообщили в ведомстве.
В Ивановской области крупный пожар унес жизни двух человек. Возгорание произошло на втором этаже многоквартирного дома в селе Агрофенино.