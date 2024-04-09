Уголовное дело возбудили по факту гибели 6 человек на пожаре в Воскресенске

«Следователем следственного отдела по городу Воскресенск ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по факту гибели мужчины и женщины, а также их четырех детей», - указали в ведомстве.

Дело завели по статье о причинении смерти по неосторожности.

По данным следствия, 9 апреля в поселке Фасфоритном в Воскресенке загорелся жилой дом. Во время локализации пожара спасатели нашли обгоревшие тела женщины и ее супруга, а также четырех несовершеннолетних. Два ребенка смогли спастись. Ребята успели покинуть дом. Их жизни и здоровью ничего не угрожает.

На месте происшествия работают следователи и криминалисты. Специалисты назначили пожаро-техническую и судебно-медицинские экспертизы. Причины возгорания пока не установили.