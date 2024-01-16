Уголовное дело возбудили из-за прорыва трубы с кипятком в Нижнем Новгороде
Сотрудники управления Следственного комитета России по Нижегородской области возбудили уголовное дело из-за коммунальной аварии в столице региона. Об этом сообщила пресс-служба областного СУ СК.
Утром 16 января в Нижнем Новгороде прорвало трубу с кипятком на Студеной улице.
«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей)», - указали в ведомстве.
Пресс-служба отметила, что из-за коммунальной аварии пострадали несколько человек. Они получили ожоги разной степени тяжести, сейчас людям оказывают медицинскую помощь. Данные о количестве пострадавших пока уточняют.
Следователи СК осматривают место ЧП и ведут другую работу, чтобы выяснить причины случившегося.
Генеральный директор «Теплоэнерго» Илья Халтурин сообщил «360», что последствия прорыва горячей воды устранят в течение дня. Всем получившим ожоги компенсируют моральный и физический вред, заверил руководитель организации.