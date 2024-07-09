Уголовное дело возбудили из-за наезда на девочку в Балашихе
Следственный комитет возбудил уголовное дело из-за наезда велосипедиста на восьмилетнюю девочку в Балашихе. Об этом сообщила пресс-служба Главного следственного управления по Московской области.
По данным следствия, в воскресенье велосипедист в парке «Пехорка» в Балашихе не справился с управлением и совершил наезд на восьмилетнюю девочку, после чего скрылся.
Девочка отделалась ссадинами и ушибами, но, по словам отца , сильно испугалась.
«Ее поднять долго не могли, она плакала», - рассказал он.
СК возбудил уголовное дело о хулиганских действиях в отношении малолетней. Следователи и оперативники проводят мероприятия, чтобы установить личность велосипедиста и задержать его.
Ранее сотрудники Госавтоинспекции в Одинцове посетили один из детских лагерей, чтобы напомнить правила дорожного движения.