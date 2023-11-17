Уголовное дел возбудили из-за гибели шахтеров на руднике в Забайкалье
Уголовное дело возбудили по факту обрушения горной породы в шахте Балейского района Забайкальского края, в результате которого погибли два человека. Об этом сообщили в пресс-службе краевого Следственного комитета.
Следователи вместе со специалистами Ростехнадзора осматривают место происшествия. Тела двух погибших шахтеров передали для проведения судебных медицинских экспертиз.
«Следователи затребуют и изучат документы, опросят руководство и работников предприятия», - подчеркнули в ведомстве.
Уголовное дело возбудили по статье о нарушении требований промышленной безопасности на опасном производстве, в результате чего погибли два человека.
Обрушение на руднике ЗРК «Омчак» произошло в ночь на 17 ноября.
Погибли два шахтера.
Как уточнил глава Балейского района Забайкальского края Владимир Ушаков, обе жертвы были вахтовиками. Мужчины приехали из Иркутской и Челябинской областей. Он подчеркнул, что «Омчак» поможет семьям погибших.