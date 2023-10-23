Уголовная ответственность грозит москвичу, отправившего оппонента в нокаут у кафе
Рано утром около кафе на улице Маросейка в Москве 22-летний мужчина отправил своего оппонента в нокаут. Драчуну грозит уголовная ответственность, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.
По данным ведомства, оба мужчины находились в баре, потом они вышли на улицу, и один ударил другого в лицо. Оппонент рухнул на асфальт. Пострадавшего госпитализировали.
Дело находится на контроле Басманной межрайонной прокуратуры. Сотрудники правоохранительных органов проверят все обстоятельства и причины произошедшего. Зачинщику драки грозит срок за причинение обидчику тяжкого вреда здоровью.
Ранее московские следователи задержали двух приятелей школьников из городского округа Химки, сильно избивших подростка. Новые фигуранты дела вместе с подмосковными знакомыми устраивали драки в торговом центре на Ходынском бульваре.