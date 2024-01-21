21 января 2024, 03:59

Угольный терминал загорелся в Ленинградской области

Скриншот видео
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Пожар произошел на угольном терминале компании «Новатэк» в порту Усть-Луга. Об этом сообщил Губернатор Александр Дрозденко в своем Telegram-канале.

По данным чиновника, сотрудников компании эвакуировали, в результате пожара никто не пострадал. К тушению привлечены силы МЧС и Леноблпожспаса.

«В Кингисеппском районе введен режим повышенной готовности. Глава администрации района Юрий Запалатский ведет заседание оперативного штаба», - сообщил Дрозденко.

Telegram-канал Mash сообщил со ссылкой на свой источник, что перед началом пожара раздались два взрыва. Причину пожара установят экстренные службы.

В пятницу, 19 января пожар произошел на нефтебазе в Клинцах Брянской области. Оперативные службы эвакуировали 32 человек из близлежащих частных домов, сообщил глава региона Александр Богомаз. Для тушения огня привлекли пожарный поезд.

Пожары Ленинградская область Заводы
21 января 2024, 01:41
Двух рэперов задержали на концерте в Петербурге
РИА «Новости»
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Рэперов Baby Melo и Badri задержали в петербургском клубе «Гигант-холл» прямо во время концерта. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По данным канала, полиция ворвалась в клуб во время исполнения одной из песен и задержала артистов. Исполнителей в наручниках отвели в автозак и отправили в отделение.

Точная причина появления правоохранительных органов неизвестна. По одной из версий, рэперов задержали за мат на сцене, по другой - за то, что на концерте избили девушку.

По данным «Фонтанки» , на концерте также задержали зрителей. Всего 17 человек отвезли в отделение полиции.

Под псевдонимом Baby Melo выступает 15-летний грузинский музыкант Гога Меладзе. А Badri - уроженец Санкт-Петербурга Орхан Ахмедов.

В декабре рэпера VACIO (Николай Васильев) арестовали на 15 суток и оштрафовали на 200 тысяч рублей после того, как музыкант появился на скандальной «голой» вечеринке Анастасии Ивлеевой в одном лишь носке, прикрывающем гениталии. После освобождения VACIO отправился в военкомат , прошел медкомиссию и встал на воинский учет.

Санкт-Петербург Концерты Полиция
21 января 2024, 01:36
Подростки сбросили железную балку на автомобиль на Урале
Freepik
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Подростки сбросили железную балку с крыши многоэтажного дома в городе Верхняя Пышма в Свердловской области. Она упала на припаркованный автомобиль, проломив лобовое стекло, сообщили в Telegram-канале «Инцидент Екатеринбург».

По словам местной жительницы, пострадавшей от действий подростков, она припарковала автомобиль возле дома № 14 на улице Александра Козицына. Вечером в среду, 17 января, молодые люди, предположительно, несовершеннолетние, сбросили опасный предмет с дома напротив.

«Такая балка могла попасть на прохожих, так как происшествие случилось в 20:35», - заявила девушка.

По ее словам, она уже написала заявление в полицию.

Подростки попали на запись камеры видеонаблюдения, полицейские ее проанализируют, отметил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

По его словам, для установления личностей нарушителей также опросят местных жителей. Помимо этого, полицейские выяснили, что на машину упал «фрагмент, оторванный с балкона».

Ранее конфликт со стрельбой произошел у ТРК «Жемчужная плаза» в Красносельском районе Санкт-Петербурга. Компания подростков выстрелила в лицо 18-летнему юноше из травматического пистолета.

Дети Екатеринбург Машины Полиция
21 января 2024, 00:51
Средства ПВО сбили два украинских дрона над Тульской областью
РИА «Новости»
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Российские системы противовоздушной обороны дважды отразили атаку украинского беспилотника над Тульской областью, второй был уничтожен. Об этом сообщило в своем Telegram-канале Минобороны РФ.

Беспилотники Россия ПВО
21 января 2024, 00:49
Иностранцы отбили бойца СВО от нападения земляков в Подмосковье
Freepik
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Российского бойца, недавно вернувшегося из зоны специальной военной операции, атаковали в ночь с 13 на 14 января иностранные граждане в кафе «Вояж» в подмосковном городе Чехове. Директор заведения Рудик рассказал ИА Regnum о том, как он со своими сотрудниками спас военнослужащего.

По его словам, между посетителями произошел конфликт, который перешел в драку. Сначала очевидцы рассказывали, что на российского военного набросились от 12 до 15 человек, но директор кафе рассказал, что нападавших было не так много.

«Драка вспыхнула мгновенно, секунд за 40. Я увидел, как два армянина толкали русского. Он был в обычной гражданской одежде. Я только спустя несколько дней из новостей узнал, что он военный и с СВО вернулся», - пояснил он.

Он отметил, что все были пьяны. Боец был с другом, но тот за него не заступился, а только кричал, что он якобы из ФСБ. По факту за русского парня вступились только он с работниками, хотя они и сами армяне. Рудик также отметил, что ему не важно, какой национальности человек, а в тот вечер были не правы армяне - они вдвоем накинулись на военного.

Ранее участника СВО второй раз похоронили в Казани. Тело мужчины пришлось эксгумировать, так как его похороны провели ошибочно в другом регионе.

Армения Военные Чехов Конфликт на востоке Украины

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