Угольный терминал загорелся в Ленинградской области
Пожар произошел на угольном терминале компании «Новатэк» в порту Усть-Луга. Об этом сообщил Губернатор Александр Дрозденко в своем Telegram-канале.
По данным чиновника, сотрудников компании эвакуировали, в результате пожара никто не пострадал. К тушению привлечены силы МЧС и Леноблпожспаса.
«В Кингисеппском районе введен режим повышенной готовности. Глава администрации района Юрий Запалатский ведет заседание оперативного штаба», - сообщил Дрозденко.
Telegram-канал Mash сообщил со ссылкой на свой источник, что перед началом пожара раздались два взрыва. Причину пожара установят экстренные службы.
В пятницу, 19 января пожар произошел на нефтебазе в Клинцах Брянской области. Оперативные службы эвакуировали 32 человек из близлежащих частных домов, сообщил глава региона Александр Богомаз. Для тушения огня привлекли пожарный поезд.