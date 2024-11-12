12 ноября 2024, 19:49

Угнавший авто каршеринга в Подмосковье восьмиклассник не стоял на учете в ПДН

Телеканал «360»
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Юный угонщик каршерингового авто в Подмосковье ранее не состоял на учете в отделении по делам несовершеннолетних. Об этом сообщил источник 360.ru.

Как стало известно, подросток учится в восьмом классе одной из школ поселка Дрожжино.

Мать школьника отказалась комментировать 360.ru ситуацию, сославшись на то, что ей некогда говорить.

Сотрудники Росгвардии задержали автомобиль каршеринга, за рулем которого находился школьник. Подросток гонял по дворам многоэтажных домов и чудом не угодил в аварию.

В распоряжении 360.ru оказалась запись , на которой видно как подростки пытались на машине оторваться от преследующих их правоохранителей. Прокуратура начала проверку. Предварительно, восьмиклассник мог получить доступ к машине через аккаунт своего отца.

Каршеринг
12 ноября 2024, 18:02
Появились кадры с погоней росгвардейцев за подмосковными школьниками-угонщиками
Телеканал «360»
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Группа школьников угнала в поселке Дрожжино Ленинского городского округа автомобиль каршеринга, после чего за ними в погоню отправилась Росгвардия. Видеозапись с задержанием хулиганов появилась в распоряжении 360.ru.

На кадрах видно, как под окнами многоэтажек подростки пытались на машине оторваться от преследующих их правоохранителей. Автомобиль остановился только после того, как ему заблокировали дорогу. После этого несовершеннолетних угонщиков задержали росгвардейцы. Местные жители собрались вокруг автомобиля, чтобы не дать нарушителям сбежать.

Видновская городская прокуратура начала проводить проверку. По ее данным, один из 14-летних подростков получил доступ к автомобилю с помощью аккаунта своего отца.

Очевидица событий рассказала 360.ru, что в спальном районе долгое время раздавались полицейские сирены.

«Видела, что они по дворам гонялись. <…> Потом они, получается, по дворам выехали в сторону, где их как раз поймали», - отметила она.

По ее словам, погоня продолжалась примерно минуты четыре. Подростки-угонщики живут в этом районе и учатся в местной школе, сообщила она.

Ранее двое подростков 13 и 14 лет в Красноярском крае угнали отцовскую машину. Автомобиль съехал в кювет, оба школьника погибли. В салоне находились еще двое пассажиров - они попали в больницу в тяжелом состоянии.

Росгвардия Машины
12 ноября 2024, 17:06
Мать пострадавшего от нападения собак в Сочи сообщила о дефиците вакцин
Телеканал «360»
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Шесть огромных собак искусали двоих мальчиков, шедших по улице в Сочи. В больнице, куда они обратились за помощью, заканчивается вакцина, и они рискуют не пройти полный курс лечения. Мать одного из пострадавших рассказала 360.ru, как все произошло, и на что остается надеяться в такой ситуации.

Она рассказала, что ее сын вместе с двоюродным братом и друзьями пошли к морю. Когда они уже возвращались, их окружили псы, начали лаять и кусать за ноги. Все, кроме сына женщины и его брата, успели сбежать, но им двоим пришлось защищаться. Они попытались скрыться, но собаки еще долго их преследовали, пока пострадавшие не заметили забор, на который можно взобраться. Полаяв еще какое-то время, псы удалились.

Мальчики слезли с забора, вызвали такси и поехали домой, а оттуда, обработав раны, в больницу.

«Мы сегодня поехали на укол очередной. В больнице сказали не пропускать. Единственный момент меня пугает: сказали, что вакцинации в больнице нет. То есть она закончилась. Нас послали в поликлинику детскую. Мы пошли в поликлинику, и мне сказали: когда будет следующий укол, то есть 16-го числа, вы позвоните. Будет ли у нас вакцинация или нет, мы вам скажем. Если будет, то придете и сделаете укол. Я вот переживаю за этот момент: если вдруг ее не будет, а детям нельзя пропускать, что будем делать?» - рассказала собеседница 360.ru.

Ранее в Солнечногорске агрессивная акита-ину напала на девочку и едва не растерзала ее. Пострадавшей три часа пришлось буквально собирать лицо. Мать девочки рассказала, что это не первый подобный случай с этой собакой.

Дети Сочи Собаки
12 ноября 2024, 09:06
«Частично снял скальп». Медведь едва не разорвал двух мужчин на Курилах
Unsplash
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Медведь напал на двух мужчин, находившихся на территории природной достопримечательности «Белые скалы» на острове Итуруп, входящем в состав Курильских островов и расположенном в Сахалинской области. Об этом ТАСС рассказали в местном отделении полиции.

«Люди госпитализированы в районную больницу», - сообщил собеседник агентства.

По данным Telegram-канала местной газеты «Красный маяк» , пострадали путешественник и местный житель. Местный житель получил лишь незначительные травмы и отделался легким испугом. Однако состояние туриста оценивается как тяжелое: у него повреждена скула и «частично снят скальп». Мужчине предстоит операция.

Нападение произошло в Большом каньоне Белых скал. В настоящее время группа охотников ищет хищника, набросившегося на людей.

Ранее медведь напал на лыжника у базы «Веселая горка» на Камчатке. Мужчина чудом сумел вырваться - хищника отпугнули. После встречи со зверем у спортсмена на руке остались глубокие раны от укусов. До этого стал известен другой случай: медведь насмерть задрал жителя Кузбасса.

Медведи Камчатка Курильские острова
11 ноября 2024, 20:09
Бетономешалка переехала двух пенсионерок в Кисловодске. Момент аварии попал на видео
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Бетономешалка переехала двух женщин в Кисловодске. В распоряжении 360.ru оказалось видео с моментом аварии.

Пенсионерки 62 и 66 лет перебегали дорогу в 20 метрах от пешеходного перехода. Водитель, вероятно, не заметил женщин. В итоге обе оказались под колесами грузовика.

«Установлено, что 59-летний водитель, местный житель, за последние два года привлекался к административной ответственности один раз, на момент автоаварии был трезв», - сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Ставрополья.

Пенсионерки попали в больницу. Пока неизвестно, в каком они состоянии. По предварительным данным, одну из пострадавших поместили в реанимацию. Правоохранители начали проверку.

Ранее кроссовер впечатал пешехода в разбитую фуру под Новосибирском, а затем отлетел в движущийся по «встречке» КамАЗ. Всего в аварии пострадали два человека.

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