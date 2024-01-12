12 января 2024, 00:21

Угнавшего таможенную машину мигранта нашли на помойке в Москве

Unsplash
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Правоохранители нашли подозреваемого в контрабанде наркотиков, который угнал машину везущего его на допрос таможенника, сообщил Telegram-канал «112». Мужчину обнаружили прячущимся в мусорке.

По информации канала, мужчина приехал из Таджикистана и после задержания таможенной службой в аэропорту Внуково согласился сотрудничать с правоохранителями, пообещав поделиться данными о своем начальнике. Служебную машину он угнал на заправке , пока сотрудник расплачивался за бензин - выезжая с АЗС, он сбил таможенника, «прокатив» его на капоте.

Поиски беглеца продолжались несколько часов: он оставил угнанный автомобиль в Восточном Дегунино, однако вскоре попал на одну из камер наблюдения. Приехавшие сотрудники правоохранительных органов осмотрели район и нашли мужчину на помойке - он пытался спрятаться от преследования в мусорке.

Ранее виновного в угоне авто задержали в Белгороде: выпившего на поминках мужчину пустили погреться в автомобиль , на котором он уехал. Позже машину нашли полуразбитой на одной из улиц города.

Наркотики Задержания Машины
12 января 2024, 00:27
Подозреваемых в избиении и ограблении пожилой пары задержали в Дагестане
Pxhere
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Сотрудники полиции в Дагестане задержали двоих мужчин, избивших и ограбивших пожилых супругов. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МВД.

По данным правоохранителей, 8 декабря 2023 года в селе Новочуртах Новолакского района двое мужчин пробрались в дом 65-летнего местного жителя, избили его и супругу, а затем вынудили пару отдать им 1,8 миллиона рублей и золотые украшения на 500 тысяч рублей. По факту случившегося возбудили уголовное дело.

«Полицейскими подозреваемые в разбое установлены. Ими оказались 40-летний житель Хасавюрта и 33-летний житель Новочуртаха», - рассказали в ведомстве.

У злоумышленников удалось изъять часть украденных денег, остальное они успели потратить. Один из фигурантов признался, что испугался и выбросил ювелирные украшения. Полицейские проверят достоверность показаний.

Ранее в Москве задержали двух мужчин, подозреваемых в нападении на прохожих в центре Москвы. Предположительно, они избили и ограбили как минимум двух молодых людей.

Дагестан Ограбления Избиения
11 января 2024, 23:16
Ребенок лишился пальцев из-за взрыва петарды в Кабардино-Балкарии
Unsplash
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Ребенок лишился пальцев во время запуска некачественной петарды в Кабардино-Балкарии, сообщил Telegram-канал СУ СК России по региону. Против продавцов пиротехники возбуждено уголовное дело.

Пострадавший 2014 года рождения приобрел некачественную пиротехнику на рынке в городе Прохладный. Следователи отметили, что петарды не соответствовали требованиям безопасности, а магазин нарушил законодательство, продав их ребенку, которому еще не исполнилось 16.

Ребенок пытался запустить петарду в Рождество, однако она подорвалась у него в руке. Результатом стала взрывная травма кисти с отрывом пальцев.

В новогодние праздники происшествия с пиротехникой фиксируются по всей стране. В Саратовской области девятиклассника пришлось реанимировать из-за неосторожно запущенного в новогоднюю ночь салюта.

Иногда причиной травм становится игнорирование техники правил безопасности: в Липецке женщина получила ожоги ягодиц и промежности после того, как ее молодой человек поджег петарду, на которую она случайно села.

Праздники Дети Взрывы
11 января 2024, 22:38
Свердловчанку, которая закопала младенца в сугробе, не пустили в больницу к сыну
РИА «Новости»
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Жительницу Свердловской области, которая закопала в сугроб новорожденного ребенка, не пустили в больницу к младенцу. Об этом заявил свекор подозреваемой в беседе с E1.ru.

«Сейчас нужно доказать, что это ее ребенок. Она сдала анализы, результаты будут готовы лишь в конце января. В больницу пока что никого не пускают, даже Татьяну», - рассказал он.

Близкие переживают, что новорожденного определят в детский дом. Сейчас ребенка перевели в отделение патологии из реанимации. Медики оказывают необходимую помощь маленькому пациенту, его жизни ничего не угрожает.

Свердловчанка тайно родила ребенка в поселке Свободном в конце декабря, находясь на даче у свекра. После родов мать закопала его в сугроб. В итоге мальчика спас дедушка. Сотрудники правоохранительных органов задержали женщину, она признала вину и раскаялась.

Ранее прохожий в Санкт-Петербурге нашел в сугробе школьницу без верхней одежды. Мужчина оперативно вызвал на место событий медиков. В итоге девочку госпитализировали.

Дети Больницы Женщины Свердловская область
11 января 2024, 22:33
Задержанный по подозрению в контрабанде наркотиков угнал машину таможенника и скрылся в Москве
Unsplash
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Задержанный по подозрению в контрабанде наркотиков в аэропорту Внуково угнал машину таможенника и скрылся, сообщил источник «360». Позже автомобиль обнаружили пустым в столичном районе Восточное Дегунино.

Водитель автомобиля Lada Xray, в котором подозреваемого везли из аэропорта, остановился на заправке. Пока таможенник оплачивал бензин, задержанный успел взять машину под контроль и быстро уехал: угону не помешали даже надетые на него наручники.

Правоохранителям удалось выследить машину по камерам: угонщик успел доехать до севера столицы, где он оставил служебное авто. На место обнаружения выехали дополнительный наряд полиции: предположительно, вышедший из машины угонщик попал в объектив другой камеры на улице Дубнинской.

Ранее в Москве владельцу автомобиля удалось предотвратить угон авто необычным образом: мужчина успел сесть на пассажирское сиденье и заглушить мотор.

Наркотики Машины Полиция Москва

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