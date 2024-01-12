Угнавшего таможенную машину мигранта нашли на помойке в Москве

По информации канала, мужчина приехал из Таджикистана и после задержания таможенной службой в аэропорту Внуково согласился сотрудничать с правоохранителями, пообещав поделиться данными о своем начальнике. Служебную машину он угнал на заправке , пока сотрудник расплачивался за бензин - выезжая с АЗС, он сбил таможенника, «прокатив» его на капоте.

Поиски беглеца продолжались несколько часов: он оставил угнанный автомобиль в Восточном Дегунино, однако вскоре попал на одну из камер наблюдения. Приехавшие сотрудники правоохранительных органов осмотрели район и нашли мужчину на помойке - он пытался спрятаться от преследования в мусорке.

Ранее виновного в угоне авто задержали в Белгороде: выпившего на поминках мужчину пустили погреться в автомобиль , на котором он уехал. Позже машину нашли полуразбитой на одной из улиц города.