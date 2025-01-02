02 января 2025, 10:19

Уфимец устроил дрифт с фейерверком

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В Уфе мужчина устроил на одном из кольцевых перекрестков дрифт с фейерверком. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

На опубликованных ведомством кадрах видно, как автомобиль совершал сложные элементы с заносом на поворотах, а из задней части машины в небо выстреливал фейерверк.

Полицейские задержали водителя и отвезли в отделение. Нарушителя привлекли к административной ответственности по нескольким статьям, том числе за нарушение правил пожарной безопасности при применении пиротехнических изделий.

По части 2 статьи 20.4 КоАП РФ ему грозит штраф до 20 тысяч рублей, отметили в МЧС.

Ранее в Ярославле запущенный салют попал в людей и машины , у некоторых автомобилей сработала сигнализация. Информация о пострадавших не поступала.

МЧС РФ Полиция
02 января 2025, 09:52
Чуть не сожгли машину и дом. Жители Подольска устроили опасный салют
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В Подольске отмечающие Новый год местные жители устроили салют прямо во дворе жилого дома на улице Циолковского. Кадры опасного развлечения оказались в распоряжении 360.ru.

Залпы первого фейерверка летели точно в припаркованный рядом с подъездом легковой автомобиль. Чудом обошлось без возгорания.

Однако на этом празднующий мужчина не остановился. Он установил второй салют в детской песочнице. Огни едва не угодили в окна квартир.

Официальной информации о произошедшем не поступало.

Ранее в центре Санкт-Петербурга пьяный горожанин запустил фейерверк в толпу людей. Его задержали и передали полицейским.

Подольск
01 января 2025, 21:47
Экипаж самолета вызвал полицию по прилете из Москвы в Пермь
РИА «Новости»
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Буйный пассажир рейса Москва — Пермь авиакомпании «Аэрофлот» угодил в полицию. Экипаж вызвал наряд по прибытии в аэропорт, сообщил Telegram-канал Aviaincident.

Проблемы на борту Airbus А-320 возникли утром 31 декабря после вылета из Шереметьево рейсом AFL1200. Экипаж в 09:56 доложил о буйном пьяном пассажире и запросил наряд полиции по прибытии в Пермь. Предупреждение об опасности, сигналы срочности или бедствия командир воздушного судна объявлять не стал.

Самолет приземлился в 10:15. Посадка прошла благополучно.

Источник Ura.ru подтвердил информацию о происшествии во время рейса Москва - Пермь. Он сообщил, что буйному пассажиру грозит 15 суток административного ареста или крупный штраф.

Незадолго до этого в Пулково произошла массовая задержка рейсов из-за лжеминирования. Администрация высадила успевших сесть в самолет пассажиров, а тех, кто только прилетел в Санкт-Петербург , оставила в закрытом лайнере.

Буйный пассажир рейса Москва - Пермь авиакомпании «Аэрофлот» угодил в полицию. Экипаж вызвал наряд по прибытии в аэропорт, сообщил Telegram-канал Aviaincident.

Авиация Пермь Самолеты Полиция Москва
01 января 2025, 21:46
Восемь человек погибли в ДТП с автобусом в Таиланде
Freepik
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Туристический автобус врезался в дерево в Таиланде. В результате аварии погибли восемь человек, сообщила местная газета Khaosod.

По данным издания, после столкновения с деревом транспорт перевернулся и рухнул в кювет. В этот момент в салоне автобуса находились 30 пассажиров, восемь из них получили смертельные травмы.

Сотрудники спасательных служб оперативно доставили пострадавших в госпиталь. Причины аварии устанавливаются.

Ранее в городе Паттайя жертвами ДТП стали 18-летняя россиянка и 23-летний мужчина. Девушка потеряла управление, когда ехала на машине на большой скорости, сообщало Ura.ru.

В результате автомобиль врезался в пальму.

Еще одно дорожное происшествие с туристкой из России произошло накануне в Таиланде.

Женщине проткнуло ногу металлической балкой, которая вылетела из проезжающего мимо грузовика.

ДТП Таиланд Автобусы Машины
01 января 2025, 21:38
Росавиация ввела ограничения на работу аэропортов в четырех городах
РИА «Новости»
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Временные ограничения ввели на прием и выпуск самолетов в аэропортах Калуги, Саранска, Пензы и Саратова. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

По словам пресс-секретаря Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации) Артема Кореняко, временные ограничения ввели для обеспечения безопасности полетов.

«В 20:36 (по московскому времени) в аэропорту Калуга (Грабцево; код ИКАО: UUBC). В 21:00 (по московскому времени) в аэропортах Пенза (ИКАО: UWPP), Саранск (UWPS) и Саратов (Гагарин; UWSG)», - уточнил он.

Эти аэропорты временно не принимают и не отправляют самолеты.

Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы воздушных гаваней принимают все меры, чтобы обеспечить безопасность полетов.

Накануне Нового года Росавиация отменила ограничения на прием и отправку рейсов в аэропортах Владикавказа, Грозного, Махачкалы. В Северо-Кавказском федеральном округе до этого действовала воздушная тревога из-за угрозы украинских беспилотников.

Саратов Самолеты Россия

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