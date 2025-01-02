Уфимец устроил дрифт с фейерверком
В Уфе мужчина устроил на одном из кольцевых перекрестков дрифт с фейерверком. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.
На опубликованных ведомством кадрах видно, как автомобиль совершал сложные элементы с заносом на поворотах, а из задней части машины в небо выстреливал фейерверк.
Полицейские задержали водителя и отвезли в отделение. Нарушителя привлекли к административной ответственности по нескольким статьям, том числе за нарушение правил пожарной безопасности при применении пиротехнических изделий.
По части 2 статьи 20.4 КоАП РФ ему грозит штраф до 20 тысяч рублей, отметили в МЧС.
Ранее в Ярославле запущенный салют попал в людей и машины , у некоторых автомобилей сработала сигнализация. Информация о пострадавших не поступала.