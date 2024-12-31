31 декабря 2024, 16:38

Уехавшие в Таиланд на заработки россияне попросили помощи у дипломатов

Global Look Press
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Больше 10 россиян, уехавших в Таиланд на заработки, направили коллективную жалобу на московского бизнесмена в посольство России. Они рассказали Telegram-каналу Mash, что получают угрозы за то, что отказались работать на предпринимателя.

По словам заявителей, в 2018 году мужчина по имени Алексей открыл школу плавания на Пхукете и стал набирать в нее сотрудников. Россиянам он гарантировал солидную зарплату и оформление рабочей визы в азиатской стране, однако обещаний не выполнил.

Сотрудники стали покидать компанию. В ответ на это Алексей отобрал у некоторых из них паспорта, других избил, еще нескольким испортил имущество.

Одной из бывших инструкторов школы плавания пришлось нанять охрану, потому что женщина получала угрозы от экс-босса. В посольстве России ответили, что бизнесмена еще в мае депортировали из Таиланда. Но, как утверждают россияне, они продолжают видеть Алексея на острове почти каждый день.

Пострадавшие обратились в полицию, сотрудники правоохранительных органов приступили к расследованию.

Ранее россиянина с просроченной на четыре года визой задержали в Таиланде. Он бродяжничал и просил у прохожих еду на острове Панган. Местные жители пожаловались на мужчину в полицию.

Таиланд
31 декабря 2024, 15:41
Авария с двумя автобусами произошла на севере Москвы
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Днем 31 декабря на севере Москвы столкнулись два автобуса. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе ГКУ «Организатор перевозок».

Авария произошла около 12.30 в районе Западное Дегунино на Ижорской улице, неподалеку от дома № 6.

Врезались автобусы 270 и 673-го маршрутов, которые принадлежат коммерческому перевозчику ООО «Трансавтолиз». Обошлось без пострадавших. Подробности ДТП теперь устанавливают сотрудники Госавтоинспекции.

Ранее на востоке столицы случилась авария с такси , в которой пострадали трое детей. Семилетний ребенок, находившийся в одной из машин, получил ушиб головы.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил, что москвичам стоит быть внимательнее на дорогах 1 и 2 января 2025 года. В столице ожидается гололед.

ДТП Автобусы Москва
31 декабря 2024, 11:59
Трех пострадавших при крушении самолета в Актау россиян выписали из больниц
РИА «Новости»
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Среди россиян, которые пострадали в авиакатастрофе в Актау, трое остаются в тяжелом состоянии. Еще трех человек выписали из больниц, сообщили в Минздраве.

«Трое россиян, пострадавших в авиакатастрофе азербайджанского самолета в Актау, выписаны из больниц в связи с улучшением состояния», - отметил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

Лечение в стационарах, добавил он, продолжают шесть человек. Состояние трех пострадавших медики до сих пор оценивают как тяжелое.

«Еще трое, в том числе ребенок, - в состоянии средней тяжести», - сказал Кузнецов.

Самолет, выполнявший рейс из Баку в Грозный, разбился 25 декабря. Жертвами авиакатастрофы стали 38 человек. В течение 30 дней правительственная комиссия Казахстана по расследованию причин крушения озвучит предварительные выводы о случившемся.

Минздрав Авиакатастрофы Самолеты Крушение самолета в Актау
31 декабря 2024, 09:24
Самую большую сумму перевода мошенникам в 2024 году назвали в МВД
РИА «Новости»
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Один человек перевел мошенникам около 180 миллионов рублей, это наибольшая подобная сумма в 2024 году. Об этом ТАСС сообщили в МВД.

В ведомстве отметили, что не ведут подробную статистику по сумме ущерба для каждого из потерпевших.

«Как пример, в 2024 году ущерб от совершенного с использованием коммуникационных технологий в отношении физического лица хищения составил около 180 миллионов рублей», - заявили в МВД.

При этом средства перевели на счет злоумышленников без привлечения курьеров. В пресс-службе отметили, что мошенники стали тщательней координировать действия потерпевших, вовлекая их в оформление займов или кредитов, продажу недвижимости.

Ранее в МВД заявили об активизации телефонных аферистов перед Новым годом. Они придумали новую схему обмана, уговаривая жертв даже пойти на преступление.

МВД РФ Мошенничество Россия
31 декабря 2024, 05:15
Специалисты из РФ примут участие в изучении черных ящиков лайнера AZAL в Бразилии
РИА «Новости»
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Российские специалисты наравне с коллегами из Казахстана и Азербайджана приедут в Бразилию, чтобы участвовать в расшифровке черных ящиков с потерпевшего крушение самолета Embraer E-190 авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL). Об этом сообщили на сайте бразильских ВВС.

Три российских специалиста и такое же число азербайджанских экспертов будут следить за процессом расшифровки данных черных ящиков, которые прибудут в центр расследования и предоставления авиационных происшествий (CENIPA) 31 декабря.

После завершения работ всю полученную информацию передадут Управлению по расследованию авиационных происшествий Казахстана в соответствии с принятыми международными протоколами.

Специалисты CENIPA используют «технологию трехмерной анимации в виртуальной реальности с полной визуализацией полета». Это позволит им точно определить такие параметры, как траектория движения лайнера, его скорость и высоту, а также работу системы и органов управления полетом.

Ранее вице-министр транспорта Казахстана Талгат Ластаев сообщил, что промежуточные выводы расследования причин авиакатастрофы озвучат в течение 30 дней.

Казахстан Бразилия Авиакатастрофы Самолеты Россия Азербайджан Крушение самолета в Актау

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