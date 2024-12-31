Уехавшие в Таиланд на заработки россияне попросили помощи у дипломатов

По словам заявителей, в 2018 году мужчина по имени Алексей открыл школу плавания на Пхукете и стал набирать в нее сотрудников. Россиянам он гарантировал солидную зарплату и оформление рабочей визы в азиатской стране, однако обещаний не выполнил.

Сотрудники стали покидать компанию. В ответ на это Алексей отобрал у некоторых из них паспорта, других избил, еще нескольким испортил имущество.

Одной из бывших инструкторов школы плавания пришлось нанять охрану, потому что женщина получала угрозы от экс-босса. В посольстве России ответили, что бизнесмена еще в мае депортировали из Таиланда. Но, как утверждают россияне, они продолжают видеть Алексея на острове почти каждый день.

Пострадавшие обратились в полицию, сотрудники правоохранительных органов приступили к расследованию.

Ранее россиянина с просроченной на четыре года визой задержали в Таиланде. Он бродяжничал и просил у прохожих еду на острове Панган. Местные жители пожаловались на мужчину в полицию.