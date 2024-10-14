«Уехала на своих ногах, а приехала в гробу». Пациентка скончалась перед операцией в Москве

Кардиолог и терапевт рассказали родственникам скончавшейся, что перед подготовкой к операции пациентам вводится наркотик и антибиотик. При этом нигде не указано, что женщине водили наркотическое вещество.

Пациентке стало плохо сразу же после ввода лекарства. Но почему Владимиру и Марине не позвонили - неизвестно. Также врачи отрицают, что у женщины было повышенное давление.

«Мы написали заявление, чтобы нам выдали медицинскую документацию с точностью по времени, что и когда делали с мамой. Также замглавврача сообщил, что у них будет проводиться внутренняя проверка по данному факту, результаты которой нам до сих пор неизвестны», - сказал он.

Уехала сама, а вернулась в гробу По мнению Владимира, было упущено много времени. Даже после анафилактического шока врач-кардиолог пришел только спустя два часа.

Противопоказаний к операции у женщины не было. Однако у нее была гипертоническая болезнь третьей степени, отметил сын.

«Что и означает, кстати, что у человека не может быть давление 120 на 80, как написано у них в документах», - сказал Владимир.

Его сестра добавила, что семья уже подала жалобу, заявление в правоохранительные органы, в другие инстанции и намерена добиться правды.

«Ведь мама уехала в столицу на своих двух ногах, а приехала в гробу», - со слезами на глазах заключил сын скончавшейся.

Клиника не взяла на себя ответственность В медучреждении Владимиру и Марине ответили, что по заключению врачебной комиссии дефектов оказания медицинской помощи в ООО «Клинический госпиталь на Яузе» не выявлено.

«Диагноз полный, верный, установлен своевременно. <…> Диагностические и лечебные мероприятия проведены в полном объеме, в соответствии с действующими нормативными документами, рекомендациями и инструкциями», - написано в официальном ответе клиники.

Решение о переводе пациентки по экстренным показаниям в другую медицинскую организацию тоже принято верно, своевременно, уверяют представители медучреждения. Перевод прошел «в сокращенные сроки».

С медучреждением связался 360.ru, но никакой информации о смерти пациентки пока не получил.

Ранее в Москве произошел другой резонансный случай: мужчина умер после антипохмельной капельницы , которую ему поставили сотрудники столичной частной клиники. После введения неизвестного раствора у пациента остановилось сердце.

Сын погибшей сообщил, что операцию назначили на 31 мая. Врачи частной московской клиники «Медскан на Яузе» посоветовали женщине замену сустава «путем оперативного вмешательства под наркозом». Утром пациентка прибыла в госпиталь из Белгородской области - операцию назначили на вечер, - ей дали место в палате.

«Однако она (мать - прим. ред.) успела рассказать нам о том, что операция будет проводиться раньше назначенного времени, что будет не местный, а общий наркоз, и, что самое главное: она сообщила мне и другим лицам о том, что у нее было давление 190, и ей сбивают его. После она позвонила и сказала, что хочет поспать. После этого связи с ней не было», - рассказал Владимир.

Вопросы к частной клинике Он вместе с сестрой Мариной думал, что мать отдыхала, а потом пошла на операцию. Но ближе к ночи женщина так и не вышла на связь. В клинику было не дозвониться - срабатывал автоответчик. Утром 1 июня детям пациентки сообщили, что операцию ей так и не провели: у нее случился анафилактический шок с остановкой сердца. Но врач сказал, что состояние больной стабильное, ее переводят в другую больницу. Владимир и Марина сразу же выехали в столицу.

Днем с ними связался врач, который сообщил, что женщина в стабильном состоянии, но подключена к ИВЛ. Пока брат с сестрой были в дороге, им никто не перезвонил. Затем выяснилось, что их мать вообще не числится в больнице, куда ее должны были перевезти.

«Мы начали сами звонить туда. Нам сказали, что такой пациентки в базе нет. Больше никакую информацию нам не давали», - поделилась Марина.

Через департамент здравоохранения детям удалось связаться с реаниматологом больницы, где в итоге умерла их мать.