Ударившего ребенка кулаком в Курчатове мужчину арестовали на 2 месяца

Подсудимого Мухамеда Гулаева обвинили по статье о покушении на убийство малолетнего. Региональное управление Следственного комитата потребовало заключить его под стражу. Суд удовлетворил ходатайство, Гулаева отправили под арест сроком на два месяца.

Нападение произошло 2 февраля, его зафиксировали камеры видеонаблюдения. На ролике пьяный Гулаев ударил мальчика по голове, в этот момент к нему подбежала женщина и оттолкнула от ребенка. Затем неадекватного взрослого ударил отец мальчика и повалил на пол.

Позднее выяснилось, что уроженец Ингушетии приехал в Курскую область в поисках работы.