01 ноября 2023, 14:25

«Ударили ножом в голову». Житель Балашихи заявил о нападении уроженца Армении из-за суда с ним

Читайте нас в: Google Новости

В Балашихе после заседания суда на истца напали друзья ответчика. Мужчину ранили ножом. Пострадавший рассказал «360» подробности потасовки.

Проблемы на 200 тысяч рублей Житель Балашихи через суд пытается выбить компенсацию морального ущерба от уроженца Армении. Год назад между ними произошла странная история на дороге. Мужчина ехал на машине и встал в пробку. По его словам, сзади подъехал будущий ответчик и ударил по крыше его машины неизвестным предметом.

Ситуация попала на камеру видеорегистратора. Собеседник «360» вызвал правоохранителей. После проведенного расследования они ему отказали в возбуждении уголовного дела.

«Так как виновник был установлен, я обратился в суд за компенсацией, чтобы причиненный вред через суд он возместил», - пояснил мужчина.

После заседания суда, когда мужчина вышел на улицу, к нему подъехала черная Audi без номеров. Оттуда вышли два человека. Они начали объяснять мужчине, что он принес им «много проблем».

Оппонентов это не остановило. По словам собеседника «360», они открыли багажник автомобиля, вытащили оттуда тормозные диски и бросили их в мужчину.

Три шрама и два заявления в полицию Рядом с ним находилась подруга. Она достала телефон и начала записывать происходящее на видео. В этот момент из автомобиля вышел третий человек - ответчик, с которым судится пострадавший. По словам мужчины, он напал на его подругу.

«Я отвлекся в этот момент, они нож у меня выхватили, ударили ножом в голову. Я начал на помощь звать, они уехали после этого», - подчеркнул он.

Истец все же пострадал. Он получил три раны, которые ему зашивали в больнице.

Участковый сообщил ему, что на него написали заявление в полицию. Якобы он нанес кому-то ножевое ранение и повредил автомобиль. Пострадавший также написал заявление в правоохранительные органы.

«В дежурную часть Балашихи поступило заявление от мужчины о том, что у одного из домов на улице Зеленой двое неизвестных нанесли ему телесные повреждения. В отдел полиции со встречным заявлением обратился местный житель с просьбой привлечь к ответственности заявителя, с которым у него произошел конфликт», - сообщили «360» в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

В ведомстве добавили, что все участники потасовки установлены. Их уже доставили в отдел полиции. По результатам проверки правоохранители примут решение в установленном законом порядке.

Армения Поножовщины Балашиха
01 ноября 2023, 14:25
Владелец запертого в машине кота в Москве за день получил семь штрафов
Телеканал «360»
Читайте нас в: Google Новости
Владелец автомобиля, в котором на четыре дня без еды и воды оказался заперт кот, получил семь штрафов за превышение скорости 30 октября. Об этом стало известно корреспонденту «360».

По его информации, владелец машины Mitsubishi Outlander c волгоградскими номерами семь раз за день превысил скорость. ГИБДД столицы прислала ему штрафы на 500 рублей, которые пока остались не оплаченными.

Как стало известно ранее со слов пользователей соцсетей, владельца автомобиля забрали в психиатрическую клинику. С этого дня в машине сидит его кот, не имеющий доступа к еде и воде. Его обнаружили на парковке посетители ТЦ «Модный сезон» на Охотном Ряду.

Неравнодушные москвичи вызвали спасателей и полицейских, однако те отказались вытаскивать кота без разрешения владельца машины. Дальнейшая судьба животного пока не известна.

Животные Москва 2023
01 ноября 2023, 13:30
Кота заперли без еды и воды в машине в центре Москвы
Читайте нас в: Google Новости
В машине на платной парковке в центре Москвы заметили кота, который сидит там уже четыре дня без еды и воды. Об этом сообщил Telegram-канал «112».

По информации пользователей соцсетей, полицейские задержали владельца автомобиля за неадекватное поведение и отвезли в психиатрическую клинику. Животное осталось в припаркованной в районе Охотного ряда машине в одиночестве.

Вызванные неравнодушными москвичами спасатели и полицейские отказались вскрывать автомобиль без согласия владельца.

Ранее пса весом 100 килограммов нашли на улице в Нижнем Новгороде. Из-за ожирения бездомное животное по кличке Кругетс не может ходить. По ночам он воет и поскуливает от невыносимых болей. Кто откормил собаку до такого веса - неизвестно.

Животные Москва 2023
01 ноября 2023, 12:52
Квартира загорелась на востоке Москвы
Сайт мэра и правительства Москвы
Читайте нас в: Google Новости
В Восточном округе Москвы загорелась квартира. Из окон валит черный дым, сообщил источник «360».

По его данным, пожар произошел 1 ноября днем в жилом доме № 42, расположенном на 5-й Парковой улице. Очевидцы заметили густой дым. Другие подробности уточняются.

На днях молодой мужчина погиб при пожаре в Новой Москве. Его тело нашли во время тушения пламя в доме в деревне Пучково. По предварительным данным, частный дом загорелся около 07:40. В результате пожара обрушилась мансарда здания.

Ранее пожар охватил квартиру в многоэтажке в московском районе Марьина Роща. Прибывшие на место спасатели увидели сильный дым, идущий из окна второго этажа, а также взрослого и двух детей, которые выбрались на козырек подъезда, спасаясь от огня. Их пришлось снимать при помощи выдвижной лестницы.

Пожары Москва 2023
01 ноября 2023, 12:52
Военные начали работу по уничтожению воздушных целей в Крыму
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Российские военные ведут работу по уничтожению большого количества воздушных целей в различных зонах на территории Крыма. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в Telegram-канале.

Глава города обратился к местным жителям и призвал их сохранять спокойствие. Севастопольцам также следует соблюдать меры безопасности, оставаться во временных укрытиях или безопасных местах, подчеркнул Развожаев.

«Главное - не находиться на открытом пространстве. В случае работы ПВО основную опасность представляют осколки», - добавил он.

Днем 30 октября средства противовоздушной обороны сбили в Крыму восемь крылатых ракет ВСУ Storm Shadow. Вечером 22 октября в Херсонской области перехватили три украинских снаряда , выпущенных со стороны ВСУ по объектам на российском полуострове.

Крым Севастополь Армия

Новости по теме