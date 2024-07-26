26 июля 2024, 13:08

Ударил по голове и сбежал. Появилось видео с нападением на жительницу Королева

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Мужчина с перцовым баллончиком напал на женщину в подъезде жилого дома в Королеве. В распоряжении 360.ru оказалось видео с места происшествия.

На записи видно, что женщина с тяжелыми пакетами заходит в помещение. Следом за ней врывается мужчина: распыляет содержимое перцового баллончика в лицо жертве и бьет ее бутылкой по голове.

Местная жительница бросилась бежать, вероятно, к своей квартире. Злоумышленник спокойно вышел из подъезда и скрылся.

Были ли девушка знакома со своим обидчиком - неизвестно. Отвечать на этот вопрос 360.ru она отказалась.

Делом заинтересовалась прокуратура Московской области. В пресс-службе ведомства уточнили, что злоумышленник напал на женщину ночью 23 июля. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство».

«В настоящее время личность нападавшего установлена, сотрудниками полиции проводятся оперативно-розыскные мероприятия по его задержанию», - передали в прокуратуре.

Ранее незнакомец набросился на жительницу Владивостока в подъезде и начал ее душить.

Злоумышленник зашел вместе с ней в многоэтажку, уверяя, будто тоже живет в доме. До этого он интересовался у женщины, курит ли она.

Видео Королев
26 июля 2024, 10:31
Строитель погиб при падении в шахту с высоты пяти этажей в Москве
Freepik
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Мужчина упал в шахту на стройке в Новомосковском административном округе. Об этом сообщил источник 360.ru.

Строитель погиб, рухнув с высоты около пяти этажей. На место направили сотрудников «Москоллектора».

Несколько дней назад мужчина выпал из окна многоэтажки в районе Южное Медведково. Он рухнул на крышу припаркованного авто, пострадавшего доставили в больницу с многочисленными травмами.

До этого в столице погиб оператор высотного крана. Работник потерял сознание на высоте 32-го этажа.

Накануне мужчина с ножом упал в реку Яуза в центре Москвы. Его попытались вытащить из воды с помощью спасательного круга, но утопающий его проигнорировал. На место вызвали спасителей.

Шахты Москва
26 июля 2024, 08:54
Восемь человек пострадали при взрыве на газовом предприятии в ЯНАО
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Восемь человек пострадали в результате взрыва на предприятии по добыче газа в Ямало-Ненецком автономном округе. Об этом сообщили РИА «Новости» в пресс-службе правительства региона.

«Четверо госпитализированы: один человек в состоянии средней степени тяжести, двое в тяжелом и один в крайне тяжелом состоянии», - сказала собеседница агентства.

Еще четверых пациентов отправили лечиться амбулаторно, госпитализация им не потребовалась.

Взрыв прогремел на месторождении газодобывающего предприятия в Пуровском районе. Один рабочий погиб. Следователи возбудили уголовное дело статье «Нарушение требований промышленной безопасности». На место ЧП выехали сотрудники прокуратуры, они скоординируют работу правоохранителей.

Год назад ЧП произошло на нефтяном месторождении в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре. Серьезные травмы получили четыре человека : у пострадавших диагностировали до 70% ожога тела, все они были в тяжелом состоянии.

Уголовное дело Газ Взрывы Рабочие места Работа
26 июля 2024, 08:26
Уголовное дело возбудили в ЯНАО после гибели рабочего на месторождении
Пресс-служба Следственного комитета
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Уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности возбудили после гибели рабочего на предприятии по добыче газа в Ямало-Ненецком автономном округе. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СК.

По данным следствия, 26 июля около трех часов ночи правоохранители получили сообщение о ЧП на месторождении Пуровского района. В результате погиб один рабочий, несколько человек получили травмы.

«На место происшествия выдвинулась следственно-оперативная группа», - сообщили в СК.

Следователи выполнят комплекс действий, чтобы установить все обстоятельства случившегося.

Прокуратура ЯНАО сообщила о взрыве на Восточно-Уренгойском месторождении. На место ЧП выехали сотрудники прокуратуры, они скоординируют работу правоохранительных органов.

В 2023 году взрыв произошел на нефтяном месторождении в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре. В результате пострадали четыре человека. Рабочие получили ожоги.

Уголовное дело Взрывы
26 июля 2024, 08:14
Рабочий погиб при взрыве на Восточно-Уренгойском месторождении
Пресс-служба МЧС
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На Восточно-Уренгойском месторождении произошел взрыв и пострадали рабочие. Началась проверка, сообщила пресс-служба прокуратуры Ямало-Ненецкого автономного округа.

«По предварительным данным, 26 июля на месторождении произошел хлопок. Пострадавшим рабочим оказывается медицинская помощь», - заявило надзорное ведомство.

Сотрудники прокуратуры выехали на место происшествия, чтобы координировать работу правоохранителей. Началась проверка соблюдения федерального законодательства.

Взрыв случился на месторождении газодобывающего предприятия в Пуровском районе, сообщил Следком ЯНАО. Один человек погиб, несколько получили травмы. Следователи возбудили уголовное дело по части второй статьи 217 УК России «Нарушение требований промышленной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть граждан».

На нефтяном месторождении в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре в 2023 году произошел взрыв с четырьмя пострадавшими. Рабочие получили сильные ожоги.

Шахты Уголовное дело Газ Взрывы

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