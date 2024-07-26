Ударил по голове и сбежал. Появилось видео с нападением на жительницу Королева

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На записи видно, что женщина с тяжелыми пакетами заходит в помещение. Следом за ней врывается мужчина: распыляет содержимое перцового баллончика в лицо жертве и бьет ее бутылкой по голове.

Местная жительница бросилась бежать, вероятно, к своей квартире. Злоумышленник спокойно вышел из подъезда и скрылся.

Были ли девушка знакома со своим обидчиком - неизвестно. Отвечать на этот вопрос 360.ru она отказалась.

Делом заинтересовалась прокуратура Московской области. В пресс-службе ведомства уточнили, что злоумышленник напал на женщину ночью 23 июля. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство».

«В настоящее время личность нападавшего установлена, сотрудниками полиции проводятся оперативно-розыскные мероприятия по его задержанию», - передали в прокуратуре.

Ранее незнакомец набросился на жительницу Владивостока в подъезде и начал ее душить.

Злоумышленник зашел вместе с ней в многоэтажку, уверяя, будто тоже живет в доме. До этого он интересовался у женщины, курит ли она.