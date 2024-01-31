Удар западным оружием по Ил-76 в Белгородской области подтвердили
Самолет Ил-76 с украинскими военнопленными сбили в Белгородской области из системы противовоздушной обороны западного образца. Об этом свидетельствуют найденные среди обломков борта остатки поражающих элементов, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб.
Собеседник агентства пояснил, что специалисты в ходе предварительной экспертизы обшивки сбитого транспортного самолета обнаружили остатки ракеты западного производства. О какой именно системе идет речь, представитель экстренных служб не раскрыл.
«Предварительная экспертиза обнаруженных в самолете поражающих элементов показывает принадлежность ракеты к ЗРК западного производства», - заявил собеседник журналистов.