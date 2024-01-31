31 января 2024, 12:47

Удар западным оружием по Ил-76 в Белгородской области подтвердили

РИА «Новости»
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Самолет Ил-76 с украинскими военнопленными сбили в Белгородской области из системы противовоздушной обороны западного образца. Об этом свидетельствуют найденные среди обломков борта остатки поражающих элементов, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб.

Собеседник агентства пояснил, что специалисты в ходе предварительной экспертизы обшивки сбитого транспортного самолета обнаружили остатки ракеты западного производства. О какой именно системе идет речь, представитель экстренных служб не раскрыл.

«Предварительная экспертиза обнаруженных в самолете поражающих элементов показывает принадлежность ракеты к ЗРК западного производства», - заявил собеседник журналистов.

Самолеты Крушение самолета Ил-76 в Белгородской области
31 января 2024, 11:31
Котенок проник в фуру и уехал в Коломну. Хозяев путешественника ищут
РИА «Новости»
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Полосатый котенок в ошейнике с круглой подвеской проник в фуру и уехал в Коломну. Теперь его хозяев пытаются найти, публикуя информацию в Telegram-каналах и пабликах во «ВКонтакте».

Информация о коте-путешественника появилась, в частности, в Telegram-канале города Раменское накануне поздно вечером.

«Раменское! Чей друг проник в фуру и уехал в Коломну? Опросите друзей и знакомых, у кого пропал котенок, раскидайте по местным чатам», - призвали авторы сообщения.

По их информации, котенок прибыл в фуре на склад в Коломну 30 января около 12:00. У кота полосатый окрас и белые лапы. На шее есть черный ошейник с круглой подвеской.

«Машина была в районах Домодедово - Раменское: Никулино, Константиново, Раменское», - уточнили в объявлении.

Также данные о котенке, уехавшем на фуре в Коломну, появились в Telegram-канале «Зоопоиск.рф».

Коломна Животные Раменское
31 января 2024, 10:29
Дело о хулиганстве возбудили в Щелкове после сообщений об избиении девочки
РИА «Новости»
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Уголовное дело возбудили в Подмосковье после сообщений о жестоком избиении 14-летней девочки, сообщили в пресс-службе регионального ГСУ СК. Информация о нападении ранее появилась в ряде СМИ и Telegram-каналов.

Авторы сообщений о случившемся указывали, что девочку избили два подростка. Нападение произошло в Щелкове.

После появления этих данных следователи возбудили дело о хулиганстве. Сейчас правоохранители устанавливают участников конфликта. В рамках расследования сотрудники СК также изучат все обстоятельства случившегося.

Днем ранее, 30 января, Mash сообщал о драке двух школьников неподалеку от частной школы в Москве. Причиной побоища стало то, что один из мальчиков назвал слабаком последнего императора России Николая II.

Остановила потасовку проходившая мимо пенсионерка. Она пригрозила ученикам полицией.

Драки Дети СК РФ
31 января 2024, 10:16
Помощница судьи в Салехарде протаранила автозак
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В Салехарде на перекрестке улиц Ямальской и Матросова автомобиль Kia Sportage врезался в автозак, который конвоировал подозреваемого в убийстве. Легковушкой управляла помощница судьи. Началась служебная проверка, сообщил Telegram-канал Shot.

В интернет попало видео, на котором автозак с сиреной и проблесковыми маячками ехал на судебное заседание. На перекрестке Kia Sportage не уступил дорогу и на скорости врезался в спецтранспорт. Машина с подозреваемым от сильного удара развернулась на 180 градусов.

Пострадал только один человек - водитель легкового авто. За рулем, по информации канала, сидела 28-летняя помощница судьи. Она получила закрытую черепно-мозговую травму. После аварии за заключенным и двумя конвоирами отправили другой автозак. Девушке оказали медпомощь. По месту ее работы устроили служебную проверку.

На трассе в Краснодарском крае автозак с тремя заключенными столкнулся с легковым авто и перевернулся. Все участники аварии получили травмы средней степени тяжести.

ДТП
31 января 2024, 07:31
Крупный пожар на складе домашних тапочек во Владимирской области сняли на видео
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В поселке Муромцево Судогодского района загорелся склад обуви. Площадь возгорания составила 2,5 тысячи квадратных метров, сообщило Главное управление МЧС России по Владимирской области.

Вызов поступил в экстренные службы 31 января в 03:48. Горел склад обуви на Первомайской улице. Пожарно-спасательные подразделения выехали на место происшествия и провели разведку. К тому моменту огонь перешел на три складских помещения с домашними тапочками, площадь возгорания достигла 2,5 тысячи квадратных метров.

Тушением пожара занялись 55 человек и 27 единиц техники. Работу, по словам пресс-службы МЧС, осложнила высокая горючая нагрузка. По предварительной информации, никто не пострадал.

В Москве с крыши административного здания на улице Гиляровского сняли трех человек. На втором этаже горели стройматериалы.

Пожары МЧС РФ

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