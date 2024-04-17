Учительница в Туапсе избила школьника во время урока

В Сети распространился ролик, в котором видно, что педагог во время урока сбросила школьника со стула и пнула его ногой. Во время нападения учительница назвала мальчика «хамлом».

На видеозапись обратила внимание полиция, по факту публикации назначили проверку.

По информации Telegram-канала «Кубанские новости» , подвергшийся нападению школьник во время урока играл в телефоне и грубил педагогу.

В апреле похожая ситуация произошла в Петербурге - суд арестовал на 10 суток учительницу коррекционной школы для детей с ограниченными возможностями здоровья, которая избила ребенка. Дело рассмотрели в закрытом режиме.

Ранее случай с избиением несовершеннолетнего зафиксировали в одной из школ Джанкоя. Классный руководитель ударила мальчика по голове. Дедушка школьника обратился в полицию.