Учительница в Кабардино-Балкарии избила мальчика, который мешал ей вести урок

У учеников седьмого класса проходил урок математики. Школьники не слушали своего учителя, громко говорили и шумели. Спустя несколько минут в их кабинет забежала учительница младших классов.

Женщина попыталась успокоить ребят, потому что они мешали вести занятие в ее классе, но никто ее не слушал. Тогда она подошла к одному из самых громких школьников и попыталась отвести его к завучу. Ребенок стал упираться, и она и несколько раз ударила его по лицу.

Через несколько дней видео конфликта, которое сняли школьники, попало к родителям пострадавшего ученика. Они начали разбираться в случившемся с администрацией учебного заведения. Преподавателя младших классов отстранили от работы.

Официальных комментариев со стороны учебного заведения по поводу случившегося пока не поступало.

Ранее конфликт между учителем и учеником произошел в школе города Находка в Приморском крае. Мальчик бросил в лицо педагогу исписанный примерами лист и вывел мужчину из себя. Возмущенный преподаватель схватил ребенка за одежду и несколько раз тряхнул.