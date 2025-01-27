27 января 2025, 10:22

Учительница в Кабардино-Балкарии избила мальчика, который мешал ей вести урок

РИА «Новости»
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Преподаватель младших классов в школе № 3 города Нарткала ворвалась на урок в соседний кабинет и набросилась на одного из учеников, потому что он мешал вести ей занятие. Кадры случившегося опубликовал Telegram-канал Baza.

У учеников седьмого класса проходил урок математики. Школьники не слушали своего учителя, громко говорили и шумели. Спустя несколько минут в их кабинет забежала учительница младших классов.

Женщина попыталась успокоить ребят, потому что они мешали вести занятие в ее классе, но никто ее не слушал. Тогда она подошла к одному из самых громких школьников и попыталась отвести его к завучу. Ребенок стал упираться, и она и несколько раз ударила его по лицу.

Через несколько дней видео конфликта, которое сняли школьники, попало к родителям пострадавшего ученика. Они начали разбираться в случившемся с администрацией учебного заведения. Преподавателя младших классов отстранили от работы.

Официальных комментариев со стороны учебного заведения по поводу случившегося пока не поступало.

Ранее конфликт между учителем и учеником произошел в школе города Находка в Приморском крае. Мальчик бросил в лицо педагогу исписанный примерами лист и вывел мужчину из себя. Возмущенный преподаватель схватил ребенка за одежду и несколько раз тряхнул.

Дети Школы Россия Школьники
27 января 2025, 10:43
«Мужа чуть не убили». В Ленобласти охранники напали на покупателя из-за жалобы на пельмени
РИА «Новости»
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Охранники одного из продуктовых магазинов в Ленинградской области избили покупателя дубинками за то, что он пришел вернуть некачественный товар. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ.

Драка произошла в магазине в деревне Пашозеро. Семейная пара приобрела там пельмени. Открыв покупку дома они увидели, что полуфабрикат просрочен. Молодые люди решили вернуться в торговую точку и разобраться в ситуации.

По словам пострадавших покупателей, на многих товарах, в том числе на предназначенных для детей, не были указаны сроки годности и необходимые маркировки. Девушка решила снять все нарушения на камеру, а в этот момент сотрудница магазина вызвала охранников. Они избили мужа покупательницы дубинками.

«Сам магазин без уголка потребителя, отсутствуют видеокамеры, и нет санитарных норм. Моего мужа чуть не убили. К сожалению, сам факт драки не был записан, потому что в тот момент меня просто отвлекали в магазине», - поделилась пострадавшая покупательница.

Когда девушка заметила, что ее мужа долго нет внутри магазина, она вышла на улицу и увидела супруга, который сидел на снегу в крови. После случившегося семейная пара боится выходить из дома.

Ранее житель Москвы, ехавший на трамвае зайцем, напал на контролера, попросившего его предъявить документы об оплате проезда. Пассажир распылил в лицо старшего инспектора-контролера аэрозольный баллончик.

Драки Ленинградская область Магазины Покупки
27 января 2025, 09:41
Грузовик въехал в стену дома на юго-востоке Москвы
РИА «Новости»
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Утром 27 января в московском районе Люблино грузовой автомобиль въехал в стену жилого дома и повредил газовую трубу. О происшествии сообщил источник 360.ru в экстренных службах.

ЧП произошло по улице Новороссийской. Подробная информация о причинах дорожной аварии выясняется, сведения о пострадавших не поступали.

Сейчас на месте ощущается запах газа, ожидается прибытие специалистов-газовщиков, добавил собеседник 360.ru.

Ранее в ДТП с грузовиком в Новой Москве пострадали два человека.

Грузовики ДТП Москва
27 января 2025, 08:16
Пожар произошел в административном здании СИЗО в Ростове-на-Дону
РИА «Новости»
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В административном здании СИЗО-1 в Ростове-на-Дону случился пожар. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления ФСИН.

Возгорание произошло на площади около пяти квадратных метров. На место оперативно прибыли сотрудники спасательных служб, они ликвидировали огонь. Обошлось без пострадавших, учреждение продолжило работу в штатном режиме.

«Информация о взрыве в ростовском СИЗО не соответствует действительности. По данному факту проводится проверка по установлению причин и обстоятельств произошедшего», - подчеркнули в Главном управлении ФСИН.

Ранее в Салехарда крупный пожар случился на складе «Почты России». Огонь охватил помещение на площади 160 квадратных метров. Склад тушили 34 пожарных с привлечением восьми единиц техники.

Пожары ФСИН СИЗО
27 января 2025, 07:10
Москвичка нашла тикающее чучело в виде птицы на балконе после ссоры с мигрантами
Freepik
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В Москве местная жительница обнаружила подозрительный предмет у себя на балконе. Об этом сообщил источник 360.ru.

Происшествие случилось на северо-востоке Москвы в районе Лианозово. Женщина рассказала, что поссорилась с соседями неславянской внешности. Теперь они угрожают ей убийством.

Кроме того, на своем балконе москвичка обнаружила чучело птицы. По ее мнению, оно записывает разговоры. При этом никаких проводов рядом с ним нет, но слышны звуки тиканья. Еще женщина пожаловалась на головокружение. На место отправились полицейские.

Несколько дней назад житель Москвы нашел предмет, похожий на гранату. Это произошло в районе Марьина Роща, возле кирпичной пятиэтажки. В итоге на место прибыли сотрудники полиции и оцепили территорию. Правоохранители выяснили, что подозрительный предмет оказался муляжом.

Женщины Полиция Москва

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