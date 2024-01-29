Учительница в Челябинске унизила школьника, поставив его на колени перед классом
Жительница Челябинска пожаловалась, что учительница физкультуры унизила ее девятилетнего сына, поставив его на колени перед всем классом. Об этом сообщило региональное издание 74.ru.
«На уроке физкультуры педагог <…> разобралась в конфликте между моим сыном и одноклассницей таким образом: поставила при всем классе моего сына на колени и заставила просить прощения, за то, что он постоял за себя перед девочкой», - рассказала женщина.
Она уточнила, что все случилось 16 ноября 2023 года. По ее словам, педагог грубо унизила ее ребенка, причем на этого учителя ранее жаловались и другие родители. Директор в курсе этой ситуации, но никаких мер не принимает. Сама учительница призналась в содеянном, когда родители пришли на следующий день в школу, чтобы разобраться в произошедшем.
По словам женщины, проблема не только в этом преподавателе, но еще и в классном руководителе ее ребенка, который «систематически оскорбляет и унижает» ее сына на уроках и переменах. Она отметила, что ее сын постоянно испытывает стресс, у него начались заикание и панические атаки, появились проблемы с самооценкой. Беседы с педагогом оказались бесполезными.
Представители администрации школы заявили, что провели проверку, информация об унижениях не подтвердилась, а с педагогами «была проведена работа». По словам матери школьника, после разбирательства ситуация на изменилась.
Ранее в одной из школ Братска учительница оскорбила ученика. Во время разговора преподаватель довольно грубо говорила, школьники сняли происходящее на камеру. В школе начали служебное расследование, комитет по образованию взял ситуацию под контроль.