Учительница пнула младшеклассника на уроке

На кадрах видно, что учительница пытается усадить младшеклассников в ровный круг. Тех, кто сидел не очень ровно, женщина толкала или грубо передвигала. А одного мальчика и вовсе пнула ногой так, что тот упал.

В школе пообещали провести расследование по данному факту и наказать педагога. Но одна из учениц заявила, что это далеко не первый акт агрессии и не первые жалобы на учительницу.

«На этого учителя уже столько жалоб было, и ничего не предпринимают. Куда смотрит организация школы - непонятно», - рассказала школьница.

В марте 2023 года полиция возбудила уголовное дело против школьного учителя истории из Копейска. Как стало известно, педагог на уроке обматерил одного из учеников, поставил на колени и заставил извиниться за какой-то проступок. По рассказам школьников, это был не единичный случай. Педагог унижал учеников, выкидывал их вещи из окна и даже «подкатывал» к ученицам.