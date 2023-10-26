Учительница обыскала школьников из-за вейпов. Родители одобрили такую борьбу с курением

Тщательный досмотр Информация об обыске в школе изначально появилась в Telegram-канале «Индицент Новосибирск». Авторы сообщения указали, что учительница биологии встала в дверях мужского туалета и потребовала вывернуть карманы.

Несогласных женщина досматривала собственноручно - прощупывала одежду, спрашивая имя, фамилию, уточняла, есть ли у них вейп. Дети предупредили, что пожалуются на происходящее.

Одна из очевидцев обыска в комментарии «360» заявила, что столкнулась с таким впервые, но не исключила, что бывали и другие случаи.

По словам еще одного свидетеля, на следующей перемене провели новый обыск. Он пожаловался, что на уроках учительница запретила ходить в туалет, а на переменах стала являться туда с проверками.

Защита учителя Случившееся начали бурно обсуждать в соцсетях. При этом родители некоторых школьников встали на сторону педагога и призвали к более строгому обращению с детьми.

«Новость про обыск в мужском туалете в нашей школе уже во всех пабликах Новосибирска! Считаю что нужно открыто встать на защиту учителя биологии и вообще всей нашей школы! Слишком уж много прав у детей», - заявил один из них.

В администрации города «360» заявили, что в курсе произошедшего в стенах образовательного учреждения.

Проверка в школе На обыск в школе уже отреагировала уполномоченный по правам ребенка Новосибирской области Надежда Болтенко. Она написала в своем Telegram-канале , что ограждать детей от курения нужно, но не переходя границу.

«Безусловно, курение вейпов - большая проблема! <…> Но все-таки должна быть мера! В связи со случаем в школе направила запрос в департамент образования мэрии Новосибирска. Будем разбираться», - указала Болтенко.

Омбудсмен напомнила, что на прошлой неделе два новосибирских школьника попали в больницу после курения электронной сигареты, и призвала оградить детей от вейпов.

Директор школы № 32 Наталья Грекова в комментарии «360» уточнила, что обыск произошел 25 октября. Жесткие меры потребовались, потому что ребята курили в туалете.

«Мы против [вейпов] и мы за педагогическое решение ситуации. <…> Я узнала об этом [случае] от социального педагога. И об этом знала вся школа, потому что раздавались крики и дети разбивали туалетные кабинки. Когда мы вошли туда, увидели просто клубы дыма», - подчеркнула она.

Хулиганов вычислили и донесли информацию до родителей. Директор добавила, что они поддержали позицию школы.