26 октября 2023, 12:50

Учительница обыскала школьников из-за вейпов. Родители одобрили такую борьбу с курением

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В одной из школ Новосибирска учительница биологии пришла в туалет и обыскала мальчиков. Она вывернула карманы детей и ощупала одежду на предмет наличия вейпов. Дети потребовали соблюдать права, а родители заступились за педагога в соцсетях.

Тщательный досмотр Информация об обыске в школе изначально появилась в Telegram-канале «Индицент Новосибирск». Авторы сообщения указали, что учительница биологии встала в дверях мужского туалета и потребовала вывернуть карманы.

Несогласных женщина досматривала собственноручно - прощупывала одежду, спрашивая имя, фамилию, уточняла, есть ли у них вейп. Дети предупредили, что пожалуются на происходящее.

Одна из очевидцев обыска в комментарии «360» заявила, что столкнулась с таким впервые, но не исключила, что бывали и другие случаи.

По словам еще одного свидетеля, на следующей перемене провели новый обыск. Он пожаловался, что на уроках учительница запретила ходить в туалет, а на переменах стала являться туда с проверками.

Защита учителя Случившееся начали бурно обсуждать в соцсетях. При этом родители некоторых школьников встали на сторону педагога и призвали к более строгому обращению с детьми.

«Новость про обыск в мужском туалете в нашей школе уже во всех пабликах Новосибирска! Считаю что нужно открыто встать на защиту учителя биологии и вообще всей нашей школы! Слишком уж много прав у детей», - заявил один из них.

В администрации города «360» заявили, что в курсе произошедшего в стенах образовательного учреждения.

Проверка в школе На обыск в школе уже отреагировала уполномоченный по правам ребенка Новосибирской области Надежда Болтенко. Она написала в своем Telegram-канале , что ограждать детей от курения нужно, но не переходя границу.

«Безусловно, курение вейпов - большая проблема! <…> Но все-таки должна быть мера! В связи со случаем в школе направила запрос в департамент образования мэрии Новосибирска. Будем разбираться», - указала Болтенко.

Омбудсмен напомнила, что на прошлой неделе два новосибирских школьника попали в больницу после курения электронной сигареты, и призвала оградить детей от вейпов.

Директор школы № 32 Наталья Грекова в комментарии «360» уточнила, что обыск произошел 25 октября. Жесткие меры потребовались, потому что ребята курили в туалете.

«Мы против [вейпов] и мы за педагогическое решение ситуации. <…> Я узнала об этом [случае] от социального педагога. И об этом знала вся школа, потому что раздавались крики и дети разбивали туалетные кабинки. Когда мы вошли туда, увидели просто клубы дыма», - подчеркнула она.

Хулиганов вычислили и донесли информацию до родителей. Директор добавила, что они поддержали позицию школы.

Школы Курение Учителя Школьники
27 октября 2023, 23:31
Легковушка влетела на дорожный разделитель в Одинцове
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Легковой автомобиль попал в ДТП на Минском шоссе в Одинцовском городском округе. Видео с места аварии оказалось в распоряжении «360».

Судя по кадрам, машина угодила на разделитель и протаранила дорожный знак. После ДТП у автомобиля сильно повредилась передняя часть.

Официальной информации по поводу аварии пока не поступало. Обстоятельства дорожного происшествия устанавливаются.

Одинцово ДТП
27 октября 2023, 22:14
Стрельба произошла в кафе на севере Москвы
Freepik
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Неизвестные утроили стрельбу в кафе «Мангал» на Михайловской улице в Москве. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах города.

«С места преступления скрылись три человека. Они сели в „Делимобиль“», - уточнил он.

Сейчас подозреваемых разыскивают. Обстоятельства случившегося устанавливаются. На месте работают полицейские.

По данным Telegram-канала «112» , трое мужчин зашли в кафе на Михалковской улице и выстрелили в гостя. После этого они скрылись на каршеринге. Пострадавшего госпитализировали.

Стрельба Каршеринг Москва 2023
27 октября 2023, 21:36
Подросток в Челябинской области впал в кому и умер после тренировки по борьбе
РИА «Новости»
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Десятиклассник из города Карталы Челябинской области скончался после того, как посетил тренировку по борьбе. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе регионального главка Следственного комитета России.

«Следственными органами в Карталах устанавливаются обстоятельства смерти несовершеннолетнего», - указали в ведомстве.

По данным Telegram-канала Shot , 26 октября подросток вернулся домой в десятом часу вечера после тренировки по борьбе. Дома старшеклассник потерял сознание, родители вызвали ему скорую помощь. Школьника доставили в больницу, где врачи диагностировали у него кому неясной этиологии, написали авторы канала. Через несколько часов подросток скончался.

Тренер Сергей Ермаков сообщил изданию 74.ru , что юноша занимался у него чуть больше месяца. По словам мужчины, у десятиклассника случилось кровоизлияние в мозг, но точную причину пока не установили.

Ермаков сказал, что школьник ушел с тренировки в нормальном состоянии. Ударов по голове на занятии подросток не получал, так как в этот день отрабатывали только борьбу, отметил тренер.

«Удушающие приемы на это не влияют, кровоизлияния происходят только при сильном ударе», - сообщил Ермаков.

По данным 74.ru, после смерти старшеклассника следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

Ранее ученик пятого класса скончался на уроке физкультуры в Красноярске. Мальчик потерял сознание, прибывшие в школу сотрудники скорой помощи констатировали смерть ребенка.

Дети Челябинская область Школьники Следственный комитет России
27 октября 2023, 20:42
Автобус и легковушка устроили аварию в центре Москвы
Телеканал «360»
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Столкновение пассажирского автобуса и легкового автомобиля произошло на Таганской улице в центре Москвы. Как сообщил «360» источник в экстренных службах столицы, в ДТП пострадали два человека.

По словам собеседника, столкновение произошло на проезжей части. Автобус от удара отбросило в столб. По предварительным данным, пострадал один человек в салоне. Его забрали на скорой.

ДТП Москва 2023

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