Учительница из Москвы пропала во время теракта в Crocus City Hall

«Вчера искали весь день, обошли все больницы, ничего неизвестно. Преподаватель пошла на концерт с племянником и его подружкой. Муж ищет, все ищут, родительский комитет ищет ее», - сказала она.

Виктория отметила, что племяннику пропавшей и его подруге удалось выбраться из Crocus City Hall.

«Видимо, когда в толпе бежали вместе, потерялись, такой хаос был. В списках ее нет, телефон недоступен. Она работает учителем по русскому языку и литературе. Мы все на взводе сейчас», - добавила женщина.

Ранее стало известно, что компания РЖД бесплатно отвезет в Москву и из Москвы родственников погибших и пострадавших при теракте в Crocus City Hall.