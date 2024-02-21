Учитель в техникуме на Урале ставил студенток на колени и бил ремнем

Педагогу 31 год, ранее он и сам учился в этом учреждении, потом устроился в органы, получил должность в дежурной части, затем вернулся в стены своего техникума и стал там преподавать строевую, боевую и тактико-специальную подготовку. Уроки Корсак вел 2,5 года, за этот период студенты неоднократно возмущались его методами обучения.

На последнем скандальном занятии он заставил ученицу встать на колени в углу кабинета. Такие меры мужчина принял из-за того, что девочка якобы мешала ему вести лекцию.

В итоге студентка рассказала о случившемся родителям. Они обратились к адвокату и подали заявление в правоохранительные органы. Как рассказал представляющий интересы ученицы Сергей Барсуков Telegram-каналу, преподаватель угрожал девочке электрошокером, а до этого другую ученицу ударил ремнем по ягодицам. После обвинений Корсака уволили из учреждения.

Ранее преподавательница колледжа в Уфе обмотала студенту голову скотчем. Так она поступила из-за того, что ребенок якобы мешал ей работать.