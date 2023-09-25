Ученый-сейсмолог Андрей Никонов умер в Москве

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Согласно информации канала, тело Андрея Алексеевича обнаружили у него дома 24 сентября.

Никонов отработал 66 лет в Академии наук и подготовил более 800 научных работ. Он активно участвовал в разработке карты общего сейсмического районирования территории России, утвержденной в 2019 году. За свои заслуги Никонова удостоили награды «За вклад в реализацию государственной политики в области научно-технологического развития».

Ранее стало известно о том, что умер экс-министр экономики России Евгений Ясин.

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