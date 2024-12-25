25 декабря 2024, 17:13

Ученые начали подбирать сорбенты для ликвидации разлива мазута в Черном море

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

Ученые подбирают эффективные сорбенты, которые помогут устранить разлив нефтепродуктов в Черном море. Об этом по итогам заседания оперативного штаба сообщила пресс-служба администрации Краснодарского края.

Заведующая лабораторией профильного факультета МГУ Ирина Перминова рассказала, что эффективность сорбентов зависит от ряда факторов, в том числе от химического состава попавших в море веществ и температуры.

«Сейчас подбирают наиболее эффективный состав. Экологу предоставят необходимое сырье и базу для исследований», - подчеркнули в администрации.

Специалисты продолжают обследовать место крушения танкеров. Водолазы обнаружили носовую часть «Волгонефть-239», они изучат ее на предмет утечки.

Два танкера с нефтепродуктами в декабре потерпели бедствие в Керченском проливе во время шторма. В результате ЧП произошел разлив мазута, власти Краснодарского края ввели режим ЧС. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал случившееся экологической катастрофой.

Черное море Ученые Крушение танкеров в Керченском проливе
25 декабря 2024, 16:55
В Сети появились сообщения о взрыве газового баллона на борту Embraer 190
Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости
Несколько СМИ, говоря о причинах авиакатастрофы в Актау, со ссылкой на государственное информагентство «Казинформ» сообщили о взрыве газового баллона на борту. Однако подтвердить эту информацию не удалось.

На сайте самого информагентства сообщений об этом нет.

Ранее Telegram-канал Baza сообщил , что на хвосте разбившегося самолета нашли странные отметины, похожие на следы от обстрела или взрыва с поражающими элементами.

Один из выживших пассажиров рассказал 360.ru , что перед крушением слышал взрыв на борту. Однако официальных подтверждений того, что взрыв действительно был, пока не поступало.

Самолет Embraer 190 направлялся из Баку в Грозный. На борту находились 62 пассажира и пять членов экипажа. Выжить смогли только 29 человек, в том числе 10 россиян. Президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил 26 декабря днем национального траура.

Взрывы Самолеты Азербайджан Крушение самолета в Актау
25 декабря 2024, 14:40
Пятна мазута после крушения двух танкеров достигли Новороссийска
Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости
Пятна мазута после крушения двух танкеров в Черном море достигли Новороссийска. Об этом РИА «Новости» сообщили представители экстренных служб.

«Выявлены участки выхода мазута на сушу по береговой линии от озера Соленое Темрюкского района до населенного пункта Мысхако города Новороссийска общей протяженностью 91 километр», - сказал собеседник агентства.

За минувшие сутки группы спасателей и волонтеров обследовали около 30 километров побережья. Всего же было обследовано примерно 220 километров береговой линии.

С начала работ по ликвидации последствий загрязнения было собрано и вывезено для утилизации 19,97 тысячи тонн загрязненного песка и грунта, сообщил он.

В Керченском проливе 15 декабря произошло столкновение двух танкеров, перевозивших мазут: «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239». В результате происшествия один из членов экипажа погиб, остальных эвакуировали.

В результате столкновения произошло загрязнение акватории. Нефтепродукты попали в воду, и часть их вынесло на берег.

Ранее стало известно, что затонувшие танкеры «Волганефти» нарушили сезонные ограничения. Они не включены в лицензию на перевозки опасных грузов внутренним водным и морским транспортом.

Спасатели Черное море Волонтеры Работа Крушение танкеров в Керченском проливе
25 декабря 2024, 14:16
Самолет МЧС России доставит в Актау медперсонал и оборудование
Читайте нас в: Google Новости
Самолет МЧС России с медперсоналом и оборудованием на борту вылетает в Казахстан, где потерпел крушение азербайджанский самолет. Об этом заявил российский президент Владимир Путин.

«Трагедия произошла сегодня в Актау. Разбился самолет, есть погибшие, раненых много. Я от вашего имени хочу выразить соболезнования семьям погибших и всем пострадавшим», - отметил глава государства на неформальной встрече глав государств-участников СНГ.

Путин также выразил надежду на скорейшее выздоровление всех, кто получил ранения и травмы во время авиакатастрофы.

Президент выразил уверенность, что крушение самолета в Казахстане тщательно расследуют.

В МИД Азербайджана ранее сообщили о создании государственной комиссии по выяснению причин падения воздушного судна.

Казахстан Авиакатастрофы Самолеты Крушение самолета в Актау
25 декабря 2024, 14:13
МЧС Казахстана опубликовало видео первых минут после крушения Embraer 190
Читайте нас в: Google Новости
Спасатели прибыли на место крушения Embraer 190 в районе Актау через несколько минут после ЧП. Видеозапись с экшен-камеры сотрудников казахстанского МЧС опубликовала пресс-служба ведомства.

На кадрах видно, что пожарные прибыли к обломкам самолета, начали тушить горящий лайнер и вытаскивать из него выживших. На место авиакатастрофы также приехали бригады медиков.

Лайнер авиакомпании Azerbaijan Airlines, летевший из Баку в Грозный, потерпел крушение после столкновения со стаей птиц. На борту находились пять членов экипажа и 62 пассажира. Авиакомпания опубликовала полный список. Всего выжили 29 человек , в том числе 10 граждан России. Из пяти членов экипажа спаслись двое. В реанимацию поместили 11 пострадавших.

Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил организовать государственную комиссию для проведения расследования крушения.

Казахстан Авиакатастрофы Крушение самолета в Актау

Новости по теме