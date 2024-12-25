Ученые начали подбирать сорбенты для ликвидации разлива мазута в Черном море

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Заведующая лабораторией профильного факультета МГУ Ирина Перминова рассказала, что эффективность сорбентов зависит от ряда факторов, в том числе от химического состава попавших в море веществ и температуры.

«Сейчас подбирают наиболее эффективный состав. Экологу предоставят необходимое сырье и базу для исследований», - подчеркнули в администрации.

Специалисты продолжают обследовать место крушения танкеров. Водолазы обнаружили носовую часть «Волгонефть-239», они изучат ее на предмет утечки.

Два танкера с нефтепродуктами в декабре потерпели бедствие в Керченском проливе во время шторма. В результате ЧП произошел разлив мазута, власти Краснодарского края ввели режим ЧС. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал случившееся экологической катастрофой.