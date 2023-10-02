Ученики ульяновской школы прыгнули в окно из-за сигнализации

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«Та информация, которая сейчас публикуется, она подтверждается. На самом деле сработала пожарная сигнализация, после которой дети выпрыгнули из окна, получили травмы. Дети сейчас находятся в медицинских учреждениях, получают необходимую помощь, чувствуют себя хорошо. Почему выпрыгнули, и эта ситуация произошла, сейчас не могу сказать. Туда выехала проверка. Она работает на месте, наверное, будет чуть позже более понятно», - сказала представительница ведомства.

«Потерял сознание, когда прыгал» По данным Telegram-канала «112» , из окна выпрыгнули трое школьников. Эту информацию подтвердили источники «360». По их словам, пострадали два мальчика и одна девочка.

Собеседник сообщил, что один мальчик упал головой вниз, его пришлось откачивать. У девочки, по словам источника, перелом ноги в трех местах. На место приехали скорая помощь, реанимация, полиция и МЧС.

Еще один источник более подробно рассказал «360», что произошло в школе. По его словам, в учебном заведении сработал сигнал террористической опасности. В одном из классов испугались и заложили дверь партами. С одним мальчиком все в порядке, второй потерял сознание, когда прыгал, и сейчас находится в реанимации, а у девочки открытый перелом ноги.

Telegram-канал Baza написал, что сигнализация могла сработать из-за сбоя в электросети. Авторы статьи также указали, что девочка сломала ногу, у одного из мальчиков подозрение на перелом пятки, а у второго - ушибы.