Ученик подрался с педагогом в первый день его работы в Саратове

Судя по видео, учитель трепал школьника за воротник, а потом забрал у него портфель. Также подросток кидался на мужчину со стулом в руках, в этот момент педагог просил его «сесть на свое место».

В местных пабликах отметили, что восьмиклассник избил учителя физики, пришедшего в школу в первый рабочий день. Руководство образовательного заведения отказалось комментировать произошедшее 360.ru, отметив, что «никакую информацию не предоставляет».

По данным регионального МВД , сотрудники полиции проверят информацию о конфликте между педагогом и учеником в одной из саратовских школ.

Похожий случай произошел в Якутии. В ответ на замечание десятиклассник накинулся с кулаками на 30-летнюю учительницу по лицу и сломал ей нос. Юноше рекомендовали проконсультироваться у психолога.