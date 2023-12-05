Ученик башкирской школы ударил ровесника ножом
В башкирском селе Кармаскалы ученик школы № 2 напал на ровесника с ножом-мультитулом. Об этом пострадавший сообщил «360».
В понедельник, 4 декабря, в здании учебного заведения между учениками седьмого и восьмого классов произошел конфликт: один из подростков ударил второго ножом-мультитулом.
«Сейчас у меня все хорошо, ничего не болит. Есть порез живота, но ничего не задето. Я в больнице, нужно убедиться, что нет инфекции», - рассказал пострадавший.
Подросток добавил, что причиной потасовки стали оскорбления со стороны оппонента в одном из мессенджеров.
Пресс-служба прокуратуры по Башкортостану уточнила, что по факту ЧП ведомство начало проверку.
«На месте происшествия выехал заместитель прокурора Кармаскалинского района Марсель Ягудин. Прокуратура проверит исполнение требований законодательства о профилактике правонарушений несовершеннолетних и безнадзорности», - отметили в прокуратуре.
В марте 14-летний ученик седьмого класса московской школы получил удар ножом в спину от старшеклассницы.