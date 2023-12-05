05 декабря 2023, 16:56

Ученик башкирской школы ударил ровесника ножом

РИА «Новости»
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В башкирском селе Кармаскалы ученик школы № 2 напал на ровесника с ножом-мультитулом. Об этом пострадавший сообщил «360».

В понедельник, 4 декабря, в здании учебного заведения между учениками седьмого и восьмого классов произошел конфликт: один из подростков ударил второго ножом-мультитулом.

«Сейчас у меня все хорошо, ничего не болит. Есть порез живота, но ничего не задето. Я в больнице, нужно убедиться, что нет инфекции», - рассказал пострадавший.

Подросток добавил, что причиной потасовки стали оскорбления со стороны оппонента в одном из мессенджеров.

Пресс-служба прокуратуры по Башкортостану уточнила, что по факту ЧП ведомство начало проверку.

«На месте происшествия выехал заместитель прокурора Кармаскалинского района Марсель Ягудин. Прокуратура проверит исполнение требований законодательства о профилактике правонарушений несовершеннолетних и безнадзорности», - отметили в прокуратуре.

В марте 14-летний ученик седьмого класса московской школы получил удар ножом в спину от старшеклассницы.

Дети Школы Башкирия
05 декабря 2023, 16:53
Пенсионер из Москвы умер, выталкивая машину жены из сугроба
Сайт мэра и правительства Москвы
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В Москве пенсионер умер от перенапряжения, когда он выталкивал из сугроба машину жены. Об этом рассказал Telegram-канал Shot.

По данным СМИ, супруга попросила мужа подтолкнуть автомобиль при выезде из двора на улице Фадеева. В это время у мужчины случился приступ эпилепсии. Жена сразу вызвала скорую, а пока она ехала попыталась самостоятельно привести супруга в чувства. Врачи приехали на место и констатировали смерть.

Известно, что пенсионер переболел коронавирусной инфекцией, что могло усугубить приступ. Точная причина смерти установят позднее.

Ранее другой пенсионер из Москвы умер после того, как выпил жидкость для снятия лака. Пожилой мужчина перепутал его с флаконом из-под лекарств.

Машины Москва 2023
05 декабря 2023, 15:54
ФСБ задержала высокопоставленную сотрудницу челябинского ФСПП
РИА «Новости»
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Первого заместителя руководителя главного управления Федеральной службы судебных приставов по Челябинской области задержали по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщило РИА «Новости».

Собеседник агентства уточнил, что первого замруководителя ГУ ФССП задержали сотрудники регионального УФСБ.

«Возбуждено уголовное дело по статье 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, - прим. ред.)», - подчеркнул источник.

В областном УФСБ агентству подтвердили свое участие в оперативном сопровождении по делу. В региональном СУ СК РФ информацию о задержании пока не прокомментировали.

Согласно данным на сайте ГУ ФССП по Челябинской области, пост первого заместителя руководителя главного управления с мая этого года занимает Полина Захарова.

Источник Ura.ru также сообщил о задержании Захаровой. По его данным, оперативные мероприятия провели в Челябинске «Есть основания полагать, что по ее указанию незаконно снимались ограничения с расчетных счетов, что способствовало должникам уйти от уплаты назначенных судом штрафов», - уточнил собеседник издания.

Челябинская область
05 декабря 2023, 14:31
Мужчина взорвал гранату в толпе в Краснодарском крае
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Мужчина взорвал гранату на улице в Краснодарском крае. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По информации источника, ЧП произошло вечером в понедельник, 4 декабря, в станице Новомалороссийской. В результате бытового конфликта 40-летний мужчина бросил взрывное устройство в людей, которые приехали к нему на «разборки».

В результате взрыва пострадали три человека, с осколочными ранениями их отвезли в районную больницу. Полицейские ввели план «Перехват», подозреваемого ищут правоохранители.

В ноябре нетрезвый посетитель бара в Воронеже бросил гранату в бармена. Женщина отделалась небольшими телесными повреждениями, хулигана задержали полицейские. Свой поступок он объяснил тем, что ему якобы продали некачественный алкоголь, писал RT.

Еще на месяц раньше житель Череповца устроил взрыв гранаты в одной из городских пекарен после отказа выдать ему выпечку бесплатно.

МВД РФ Взрывы Краснодарский край
05 декабря 2023, 11:29
Женщина с ребенком упали в шахту лифта на юго-западе Москвы
РИА «Новости»
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Женщина с трехлетним ребенком, находившиеся на первом этаже в грузовом лифте в жилом доме, провалились в шахту. Об этом сообщил источник «360» в экстренных службах.

По его информации, пострадавшие находятся в сознании и смогли выбраться из шахты. Они серьезно не пострадали.

ЧП произошло по адресу: Южнобутовская улица, 121, подъезд 8.

Муж женщины, вызвавший спасателей, в беседе с «360» рассказал, что ему позвонила жена и попросила о помощи. Его на месте происшествия не было.

Подробности произошедшего уточняются. Специальные службы уже прибыли для оказания помощи и установления точных причин и обстоятельств.

Ранее кабина лифта упала на лифтера в шахте многоэтажки в Южном Бутове. Сотрудник городского хозяйства выполнял ремонтные работы, когда на него упала кабина. Мужчину сильно зажало, он был в тяжелом состоянии.

Москва 2023

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