Ученицы блогера Артема «МореТУТ» потребовали вернуть им деньги за сторисы вместо курсов

По информации источника Telegram-канала, коллективный иск от трех девушек выдвинул адвокат Андрей Сергеев. По его словам, клиентки за «раскрытие секретов предпринимательской жизни» в рамках марафона по турбизнесу заплатили по 125 тысяч рублей каждая.

Но в ответ получили лишь сторис блогера с отдыха. В учебных чатах при этом была тишина. Когда разочарованные девушки попросили блогера вернуть им деньги, то получили отказ.

Сергеев утверждает, что жалующихся на «МореТУТ» недовольных клиентов очень много, однако формулировки публичной оферты мешают учащимся выдвигать обвинения.

Ранее суд продлил меру пресечения известному блогеру Игорю Портнягину.