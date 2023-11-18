18 ноября 2023, 00:56

Ученица петербургского колледжа погибла, выпав с балкона на вечеринке

РИА «Новости»
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Студентку колледжа с тяжелыми травмами нашли под окнами многоэтажки на Пискаревском проспекте в Санкт-Петербурге. Девушку обнаружил случайный прохожий около 04:00 утра 17 ноября, об этом сообщила «Фонтанка».

На место происшествия приехала следственно-оперативная группа, которая установила, что 16-летняя девушка выпала с балкона квартиры на девятом этаже. Там компания молодых девушек гуляла на вечеринке. Младшей из них 14 лет, старшей - 21 год.

Девушку с тяжелыми травмами доставили в Петербургский педиатрический университет, но врачи не смогли спасти ее.

«Девушка была в крайне тяжелом состоянии, с травмами, которые характеризуются как несовместимые с жизнью. <…> Функции органов были ослаблены в том числе внешними воздействиями, которые могли быть причиной и падения», - сообщили «Фонтанке» в пресс-службе лечебного заведения.

Предварительно, это был несчастный случай. Следователи выяснили, что погибшая посещала сайты в даркнете, в Telegram состояла в чатах накропотребителей.

На востоке Москвы после тушения пожара обнаружили тело женщины. Возгорание случилось по адресу Игарский проезд, дом № 13.

Санкт-Петербург Дети
17 ноября 2023, 22:34
Водитель иномарки сбежал после массового ДТП в центре Москвы
РИА «Новости»
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Четыре легковых автомобиля столкнулись в Красносельском районе Москвы, один из водителей покинул место ДТП. Из трех полос дороги перекрыли две, сообщил источник «360».

В массовом ДТП столкнулись Hyundai IX35, Porsche Cayenne, Chery Tiggo и Mazda CX-5. Авария произошла напротив домов 7-9 по улице Краснопрудной. Из автомобиля Hyundai разлилось топливо, сообщил источник издания.

В результате ЧП пострадали два человека, они получили травмы легкой степени и от госпитализации отказались. На месте аварии работают пожарные и скорая помощь. Разлитое топливо убрали с дороги.

По информации источника, водитель одного из автомобилей покинул место происшествия и сбежал. Спасатели вызвали следственную группу по происшествию.

Ранее легковой автомобиль столкнулся с рейсовым автобусом в Новой Москве в поселении Марушкинское. Среди пассажиров автобуса пострадавших нет.

ДТП Машины Москва 2023
17 ноября 2023, 22:11
Стрелявшие в центре Москвы похитили около 300 млн рублей
Телеканал «360»
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Стрелявшие в центре Москвы похитили у курьеров сумку, в ней было 300 миллионов рублей. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

«Установлено, что преступление было спланировано и совершено по наводке», - сообщил собеседник агентства.

По данным прокуратуры Москвы, неизвестные на Пресненском Валу подъехали к курьерам, произвели несколько выстрелов и похитили у них сумку с крупной суммой денег. В МВД сообщили, что в сумке было около 300 миллионов рублей. Стреляли из травматического пистолета.

Прокуратура контролирует установление лиц, причастных к совершению разбойного нападения, и привлечение их к уголовной ответственности.

В МВД подтвердили факт разбойного нападения и сообщили, что в результате стрельбы пострадал один мужчина. Полиция уточняет обстоятельства произошедшего.

Стрельба Прокуратура РФ Москва 2023
17 ноября 2023, 21:41
«Разбойное нападение». МВД сообщило подробности стрельбы в центре Москвы
РИА «Новости»
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МВД РФ по Москве подтвердили «360» информацию о стрельбе в центре Москвы и сообщили, что это было разбойное нападение. Стреляли из травматического пистолета.

«Разбойное нападение там, предположительно. В районе 19:30 неизвестные на двух мужчин напали <…> забрали сумку, пострадал один мужчина», - сообщили в пресс-службе МВД.

В ведомстве заявили, что информацию проверяют, сотрудники полиции уточняют обстоятельства дела.

Ранее источник «360» сообщил, что неизвестные на автомобиле марки Mercedes открыли огонь в центре Москвы. Стрелявшие забрали у пострадавших крупную сумму денег и скрылись. В столице объявили план перехват.

Стрельба МВД РФ
17 ноября 2023, 20:29
Неизвестные открыли стрельбу в центре Москвы
pxhere.com
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Неизвестные на автомобиле марки Mercedes открыли огонь в центре Москвы. Об этом сообщил источник «360».

Уточняется, что злоумышленники стреляли на Краснопресненской улице. Вооруженных людей сейчас разыскивают.

По данным Telegram-канала «Первый Московский», неизвестные произвели восемь выстрелов у отделения банка, один человек пострадал. Двое мужчин после этого забрали крупную денежную сумму и скрылись на автомобиле. В городе объявили план перехват.

Ранее в столичной подземке мужчина открыл огонь из ружья во время ссоры с пассажиром. Злоумышленника задержали правоохранители.

В начале ноября чемпион Европы по боксу Никита Иванов устроил стрельбу у ресторана в Москве. Причиной стала ссора с гостями заведения. Спортсмена задержали на Шлюзовой набережной.

Стрельба Москва 2023

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