Ученица петербургского колледжа погибла, выпав с балкона на вечеринке

На место происшествия приехала следственно-оперативная группа, которая установила, что 16-летняя девушка выпала с балкона квартиры на девятом этаже. Там компания молодых девушек гуляла на вечеринке. Младшей из них 14 лет, старшей - 21 год.

Девушку с тяжелыми травмами доставили в Петербургский педиатрический университет, но врачи не смогли спасти ее.

«Девушка была в крайне тяжелом состоянии, с травмами, которые характеризуются как несовместимые с жизнью. <…> Функции органов были ослаблены в том числе внешними воздействиями, которые могли быть причиной и падения», - сообщили «Фонтанке» в пресс-службе лечебного заведения.

Предварительно, это был несчастный случай. Следователи выяснили, что погибшая посещала сайты в даркнете, в Telegram состояла в чатах накропотребителей.

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