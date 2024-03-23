Участвовавших в задержании террористов бойцов «Ахмата» наградят

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«С поставленной задачей взять убийц живыми они успешно справились, несмотря на риски», - отметил Кадыров.

Глава республики добавил, что ни один из силовиков не пострадал. Их представят к государственным наградам.

Задержать злоумышленников также помогали спецслужбы Белоруссии. Совместными усилиями бойцы не дали сбежать злоумышленникам за границу.

К теракту в Crocus City Hall оказались причастны 11 человек , в том числе четыре исполнителя. Президент Владимир Путин пообещал покарать всех участников преступления.

По последним данным, число жертв в результате теракта достигло 133. На официальном сайте МЧС России появился предварительный список погибших с 13 фамилиями.