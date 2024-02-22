Участок пункта досмотра в Шереметьеве оцепили из-за зажигалки с пепельницей

По данным издания, в среду, 21 февраля, на входе в терминал В представители службы безопасности аэропорта остановили пассажира, который планировал вылететь в Ханты-Мансийск.

Во время досмотра в его сумке нашли предмет, похожий на гранату РГД-5. Вход сразу же перекрыли и вызвали взрывотехников.

Специалисты на месте выяснили, что подозрительным предметом оказалась зажигалка с пепельницей в виде гранаты. Мужчина не смог объяснить, зачем взял в поездку именно такое изделие.

На днях житель Москвы, будучи в неадекватном состоянии, бросил гранату в медиков, приехавших на вызов к его матери. Он также угрожал врачам расстрелом.