Участнику драки в ТЦ Каменска-Уральского прострелили живот
Стрельбой из травматического оружия и поножовщиной обернулся конфликт двух мужчин в торговом центре «Магнит» Каменска-Уральского. В распоряжении 360.ru оказалось видео с места происшествия.
На опубликованных кадрах двое мужчин, один с ножом, другой - с травматическим пистолетом в руках, сошлись в рукопашной. Их пытался разнять сначала мужчина в военной одежде, а после подключился продавец из магазина.
Очевидец происшествия в комментарии 360.ru заявил, что в холле торгового центра прогремели минимум пять выстрелов, один из которых пришелся в живот участнику конфликта.