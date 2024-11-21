21 ноября 2024, 13:36

Участнику драки в ТЦ Каменска-Уральского прострелили живот

Телеканал «360»
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Стрельбой из травматического оружия и поножовщиной обернулся конфликт двух мужчин в торговом центре «Магнит» Каменска-Уральского. В распоряжении 360.ru оказалось видео с места происшествия.

На опубликованных кадрах двое мужчин, один с ножом, другой - с травматическим пистолетом в руках, сошлись в рукопашной. Их пытался разнять сначала мужчина в военной одежде, а после подключился продавец из магазина.

Очевидец происшествия в комментарии 360.ru заявил, что в холле торгового центра прогремели минимум пять выстрелов, один из которых пришелся в живот участнику конфликта.

Урал Стрельба Поножовщины
21 ноября 2024, 11:45
«Схватил за ногу и утянул в чащу». Тигр убил водителя лесовоза в Хабаровском крае
РИА «Новости»
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Обстоятельства гибели мужчины при нападении тигра выясняют следователи в Хабаровском крае. О ЧП сообщили в пресс-службе регионального СУ СК.

По имеющимся данным, хищник атаковал человека накануне в тайге в районе имени Лазо. От полученных травм пострадавший скончался.

При проверке планируют проведение нескольких экспертиз, добавили в ведомстве. Источник Telegram-канала Mash Amur уточнил, что жертвой тигра стал водитель лесовоза.

Он остановился в 20 километрах от поселка Солонцова. Там и произошло нападение - тигр набросился на рабочего, схватил за ногу и утянул в чащу.

«Находившийся рядом коллега не успел ничего сделать», - добавил собеседник канала.

Животные
21 ноября 2024, 11:25
Движение поездов полностью восстановили после ДТП с асфальтоукладчиком в Щелкове
Телеканал «360»
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На фрязевской ветке Ярославского направления Московской железной дороги полностью восстановили движение поездов после аварии электрички с асфальтоукладчиком. Об этом сообщила пресс-служба МЖД.

В ходе восстановительных работ железнодорожники вернули на рельсы головной вагон пригородного поезда и отбуксировали его с места происшествия.

«На время приостановки движения поезда дальнего следования прибывали на Восточный вокзал, а компания-перевозчик „ЦППК“ запустила компенсационные автобусы», - заявили в МЖД.

В ДТП пострадал водитель асфальтоукладчика, его доставили в больницу.


В 8:29 на перегоне Щелково - Соколовская движение восстановили по обоим путям. Его приостанавливали после столкновения пригородной электрички с выехавшим на железнодорожные пути перед приближающимся поездом асфальтоукладчиком.

ДТП Поезда Щелково
21 ноября 2024, 08:32
Сильный ветер 7 раз за ночь оборвал линии электроснабжения в Калужской области
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Энергетики перешли на усиленный режим работы в Калужской области. Из-за сильных порывов ветра за ночь в регионе произошло семь обрывов линий электроснабжения. Об этом сообщил губернатор Владислав Шапша.

«Шесть обрывов оперативно восстановлены, еще одно восстановят в течение часа», - заверил он.

Также Шапша обратил внимание на неблагоприятный прогноз погоды - он сохранится еще некоторое время.

С учетом этого специалисты, по его словам, продолжат принимать все необходимые усилия, чтобы жители не остались без света в непогоду.

Коммунальные аварии
21 ноября 2024, 07:13
Поезд столкнулся с экскаватором в Щелкове
РИА «Новости»
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Утром 21 ноября поезд столкнулся с экскаватором, несанкционированно выехавшим на железнодорожный переезд в Московской области. Об этом сообщила пресс-служба Московской железной дороги (МЖД).

ЧП произошло на перегоне Щелково-Соколовская в 04:43, экскаватор несанкционированно выехал на пути перед приближающимся пригородным поездом № 6601 сообщением Монино - Москва-Ярославская.

Машинист поезда применил экстренное торможение, однако столкновения избежать не удалось. После столкновения сошел головной вагон одной колесной парой. По предварительной информации, пострадавших нет.

Движения станции Соколовская до Монино Ярославского направления в настоящий момент нет. МЖД направил на место два восстановительных поезда для ликвидации последствий.

В октябре локомотив сошел с рельсов в Нижегородской области. Следственный комитет по факту ЧП завел уголовное дело.

Поезда Щелково

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