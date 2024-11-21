Участнику драки в ТЦ Каменска-Уральского прострелили живот

На опубликованных кадрах двое мужчин, один с ножом, другой - с травматическим пистолетом в руках, сошлись в рукопашной. Их пытался разнять сначала мужчина в военной одежде, а после подключился продавец из магазина.

Очевидец происшествия в комментарии 360.ru заявил, что в холле торгового центра прогремели минимум пять выстрелов, один из которых пришелся в живот участнику конфликта.